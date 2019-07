El Algeciras CF se vuelve a poner en marcha. Quince días después de la explosión de júbilo por el ascenso en Socuéllamos, los albirrojos inician la pretemporada más ilusionante de los últimos años. Tras apenas dos semanas de descanso (aunque los despachos no han parado un segundo, sobre todo en el caso de Mané), Emilio Fajardo, con Miguel Ángel Berlanga como brazo derecho, arranca la preparación de un equipo aún a falta de muchas puntadas que competirá en el grupo IV de la Segunda B a partir del 25 de agosto. Este lunes, los del Nuevo Mirador conocerán el calendario al completo.

Fajardo ha citado a sus jugadores a las 17:00 en el estadio para tener la primera toma de contacto en el césped sobre las 18:30. En esa hora y pico, el técnico y sus pupilos tendrán la típica primera charla, las presentaciones de los nuevos y establecerán las normas básicas que regirán el vestuario.

¿Con cuántos jugadores echará a andar el Algeciras? Es la gran pregunta que se hace una afición que de momento está respondiendo fuerte en la campaña de abonos. El secretario técnico, José Manuel Jiménez Mané, arrojó luz al respecto: el Algeciras 2019-20 cuenta con el portero Jesús Romero, los defensas Borja Vicent, Pablo de Castro, Gonzalo Almenara y Choco; los centrocampistas Cerpa, Iván Turrillo, Francis Caturla, Pablo Ganet, Pipo, Tote, Mario Martos, Antoñito y Jorge Barba; y los delanteros Antonio Sánchez, Karim y Eric Samé. Además, hay tres futbolistas cuya situación está aún por aclararse: el meta Pablo Barroso, el defensa algecireño Álvaro Benítez y el lateral linense Dani Gallardo.

Dos canteranos están llamados a participar en la pretemporada desde el primer día: el centrocampista Touré, del filial, y el mediapunta cadete Pepe, de quien Fajardo habla maravillas. No hay que descartar que se sumen más chavales a lo largo del verano y otros futbolistas a prueba.

Juanjo y José Carlos, los laterales titulares, declinaron renovar con los albirrojos

El Algeciras ha fichado por el momento a Martio Martos (Real Jaén), Jorge Barba (Linares), Francis Caturla (El Palo), Gonzalo Almenara (Los Barrios) y Choco (Real Jaén, firma este lunes). Los albirrojos pretenden reforzarse con otros cinco-seis futbolistas: un delantero, un banda, un mediocampista, un lateral izquierdo, un central o puede que otro portero.

Mané logró la renovación de pesos pesados del ascenso como Romero, Iván, Borja, Antonio Sánchez, Antoñito o Pablo de Castro. El algecireño también tuvo que dar algunas bajas siempre dolorosas, sobre todo en el caso de canteranos como Josemi o Álex Oñate. Ley de fútbol.

El Algeciras no comunicó nada sobre Pipo, Ganet y Eric porque los tres tenían contrato firmado al terminar el pasado curso. El internacional con Guinea Ecuatorial ha estado probando en Escocia e Inglaterra con permiso de la entidad y entra en los planes salvo que se produzca un traspaso formal que satisfaga a ambas partes. Hay un caso peculiar y es que los albirrojos han comunicado a Eric Samé que no tiene sitio. El camerunés se quiere quedar, pero es consciente de que deberá buscar una salida si no quiere quedarse un año en blanco.

El algecirismo ha visto partir también a jugadores destacados como Juanjo (al Real Jaén) o José Carlos (al Getafe B), que contaron con oferta para seguir, pero se decantaron por otra opción.

Los algeciristas todavía no han cerrado su calendario de partidos amistosos, aunque sí tienen algunas citas ya fijadas como el debut en casa ante el Málaga (26 de julio) o la visita a Ceuta (8 de agosto).