El Algeciras cierra el fichaje de Gonzalo Almenara

El Algeciras CF ha hecho oficial el fichaje de Gonzalo Almenara. El lateral derecho algecireño, que también puede jugar de interior, llega procedente de la UD Los Barrios y hace dos campañas militó en la Balona en Segunda B.

Era un secreto a voces, sobre todo tras la marcha de Juanjo Mateo, y un deseo algecirista desde el pasado verano. El Algeciras firma a Gonzalo Almenara para la temporada de su regreso a la categoría de bronce. El futbolista de banda, hijo del histórico Paco Almenara y sobrino de los también jugadores Pedro, José Luis y José Antonio, vestirá por primera vez de rojiblanco tras haber forjado en la cantera del Sevilla FC.

Gonzalo Almenara Hernández (15/05/1997), de 22 años, se convierte en el tercer refuerzo albirrojo tras las incorporaciones de Mario Martos y Jorge Barba, fichados del Real Jaén y el Linares, respectivamente. El algecireño disputó el pasado curso 36 partidos de competición con la Unión, más de 3.000 minutos, en los que marcó cuatro goles (un doblete el día del 7-1 al Guadalcacín). Almenara fue una de las piezas importantes en la gran campaña de los barreños, que lucharon hasta la última jornada por clasificarse para la fase de ascenso a Segunda B, con el desenlace ya conocido del derbi comarcal en el Nuevo Mirador que dio el billete a los algeciristas. Gonzalo estuvo de gualdiverde sobre el césped aquella mañana de mayo.

El nuevo algecirista recaló en la Villa el pasado verano de la mano de David Guti. Fue tentado por el club de La Menacha, sobre todo cuando se empezó a vislumbrar la retirada del algecireño Adrián Máiquez, el ‘2’ por excelencia en la última década. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto. No pasaba nada. Si no era ese verano, tenía que ser otro. Gonzalo Almenara contó con la confianza de Guti, después de Rafa Escobar y por último de Carlos Ríos, lo que habla de la relevancia que tuvo en el éxito de la Unión.

Antes de Los Barrios, el lateral regresó a la comarca gracias a la Balona, el club que apostó por él cuando el algecireño acabó su largo periplo en las categorías inferiores del Sevilla. En La Línea disputó catorce partidos en Segunda B y marcó tres tantos.

Su último tutor en el Sevilla C fue el exbalono Chesco Pérez, ahora vinculado a la representación de futbolistas. Como juvenil, el algecireño, además de la División de Honor y la Copa, disfrutó de la experiencia única de la Youth Champions League, la Liga de Campeones para la categoría.

Con este refuerzo, el equipo de Emilio Fajardo suma a un jugador que vale para toda la banda diestra, con un marcado perfil ofensivo. Aún joven pero con ciertas tablas, Gonzalo se encuentra ante su segunda oportunidad para probarse en la división de bronce, esta vez en su tierra y con el recuerdo del legado que carga su futbolero apellido.