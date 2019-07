Juanjo se despide del Algeciras y Almenara se acerca

Juanjo no continuará en el Algeciras CF. El lateral derecho sevillano ha comunicado este sábado que no acepta la oferta de renovación de los albirrojos "por diversos motivos" para formar parte del proyecto de regreso a la Segunda B. Esta salida acerca un poco más la opción del algecireño Gonzalo Almenara, de la UD Los Barrios, aunque la idea de la parcela deportiva era juntar a ambos jugadores para competir por el puesto.

Juanjo Mateo se despidió del algecirismo. Lo hizo con una emotiva carta llena de agradecimientos: "Hoy es un día triste, hoy me despido del Algeciras", comienza el Correcaminos. "Quiero decir que mi intención no era irme, pero he rechazado la oferta de renovación por diversos motivos", afirma. "Solamente agradecer a mis compañeros, amigos, aficionados (que es lo que hace grande y diferente a este club) y cuerpo técnico, entre otros muchos, mi acogida desde el primer momento y el cariño que he recibido. Me voy muy feliz después de haber dejado a este club en la categoría que se merece (como mínimo) y orgulloso porque me he dejado todo desde el primer entrenamiento hasta el último segundo del último partido. Desde ya seré un algecirista más allá donde vaya. Suerte para el futuro", escribió el futbolista criado en la cantera del Betis, una de las piezas claves del ascenso del Algeciras.