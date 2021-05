El Algeciras, Romero y el Unionistas: puja abierta

Álvaro Romero va a ser uno de los nombres del verano en el Algeciras CF. El sevillano, uno de los futbolistas destacados en la histórica temporada de los albirrojos, está en el candelero como uno de los jugadores más codiciados para la nueva Primera RFEF e incluso suena como apetecible para varios clubes de Segunda.

El extremo, no obstante, tiene contrato con el Unionistas de Salamanca aunque el Algeciras dispone de una opción de compra para hacerse con sus servicios. Ambos clubes quieren al chiquitito en su próximo proyecto, aunque todo pasa porque Romero no reciba una llamada de superior categoría.

Así está a día de hoy la situación -cuando menos laberíntica- de Álvaro Romero, un futbolista especial que va a tener un verano especial. Desde Salamanca ya hablan del deseo de Unionistas de volver a contar con el sevillano, que tuvo que salir el pasado verano cedido tras la polémica del jugador con el anterior director deportivo del club, Diego Hernansanz. Esta ruptura la aprovechó el Algeciras para negociar una cesión en la que pactó una futura opción de compra de unos 13.000 euros.

Es decir, que la nueva gerencia algecirista encabezada por Félix Sancho y Sergio Fernández tendría la sartén por el mango si el club quisiera retener a Romero para la campaña 21-22, aunque fuera por un desembolso extraordinario.

El principal impedimento para que Romero juegue la próxima andadura en la Primera RFEF es que el sevillano reciba alguna proposición para hacerlo en Segunda. Varios clubes estuvieron siguiendo de cerca al extremo albirrojo, que acabó la competición en muy buena forma y siendo decisivo para los de Salva Ballesta en la clasificación para el playoff de Extremadura. A sus 25 años, Romero, que estuvo en la división de plata con el Extremadura, todavía se aferra al tren del fútbol profesional.

El sevillano tiene todas las opciones sobre la mesa. En declaraciones al diario Salamanca24horas.com Romero explica que intentará "escalar divisiones hasta llegar a lo máximo". Sobre la posibilidad de dar el salto a Segunda sostiene que "es cierto que hay interés y ha habido gente que ha estado viendo los partidos. No sé si algún equipo se animará a firmarme".

"Si el Algeciras tiene un buen proyecto, el dinero no es problema"

Seguir en el Algeciras es una posibilidad muy real: "He estado muy a gusto en el Algeciras. No sé si contarán conmigo, creo que sí; y en Unionistas no tengo noticias", desveló.

"El dinero no es lo que demando, sí el proyecto deportivo. Si el Algeciras tiene buen proyecto y se entiende conmigo, no pondría problemas siempre y cuando no llegue algo de superior categoría", aclara Romero, que tampoco cierra la puerta al Unionistas.

El atacante, que ahora disfrutará de unas merecidas vacaciones, se queda "con una gran temporada a nivel individual y colectivo" aunque reconoce que tiene "la espinita de no haber podido subir a Segunda". Suya fue aquella ocasión en el minuto 86 en el mano a mano con el meta de la Real Sociedad B.