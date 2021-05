El Algeciras, en el escaparate

El Algeciras CF acaba de iniciar una nueva era impulsado por una grandísima temporada en la que se quedó a un paso del ascenso al fútbol profesional. Félix Sancho y Sergio Fernández han tomado los mandos en el Nuevo Mirador para confeccionar el proyecto de estreno en la Primera RFEF, la selecta nueva categoría que ha jubilado a la Segunda B. El primer desafío de la gerencia es prolongar la continuidad de Salva Ballesta como entrenador, una negociación que ya está en marcha. Luego, llegará el momento de conocer cuántos miembros de la plantilla entran en los planes. Lo que está claro es que la plantilla algecirista se ha revalorizado en el mercado tras una campaña sobresaliente.

El vestuario del Algeciras está en el escaparate. El club lo sabe y los jugadores lo saben también. El mejor reclamo, la temporada en sí misma realizada por un plantel que no estaba en las quinielas, para muchos, ni del ascenso a la Pro, como se conoce popularmente a la Primera RFEF. El haber acariciado el salto a Segunda es un plus más para un grupo de trabajadores a los que no le va a faltar ofertas.

Aunque el mercado de fichajes de verano suele apurarse hasta bien entrado agosto, da la sensación de que la mayoría de los equipos va a intentar planificar lo antes posible su proyecto. El panorama ha experimentado un cambio importante ya que de negociar para Segunda B y Tercera, clubes y futbolistas pasan a un mercado de tres divisiones con la Primera, Segunda y Tercera RFEF.

El Algeciras entra en un nuevo espectro en el que competirá de forma directa con otros 39 rivales, cuatro de ellos recién descendidos de Segunda y con la suculenta ayuda que proporciona la Liga. Por lo pronto, Albacete y Castellón, los dos primeros descendidos, parten en la pole de la parrilla de salida.

El mercado de la Primera RFEF va a apuntar a los descartes de Segunda A y a lo mejorcito de la antigua Segunda B. Los presupuestos van a tener que dar un salto para la puja de los fichajes y los salarios, aunque la división finalmente no vaya a ser todo lo profesional que la Federación prometía en un principio. No al menos hasta que pase un periodo de rodaje de un par de temporadas y se asienten todas las medidas que sobre el papel se quieren implantar.

Sergio Fernández, como principal responsable deportivo del Algeciras, tiene muchísimo trabajo por delante. El ovetense, que viene con el aval de lo logrado con el Burgos CF, pretende amoldar la futura plantilla al estilo del entrenador, por lo que se antoja capital que la cuestión del banquillo quede zanjada lo antes posible para pasar al capítulo de las renovaciones. El primero en pasar por el despacho de Fernández será el capitán algecireño Iván Turrillo.

Casi todo el mundo tiene su cabeza la columna vertebral del éxito del Algeciras, pero se avecinan cambios, muchos cambios si el club quiere mantener su ambición de estar entre los mejores de su grupo en una andadura que volverá al sistema de competición regular con 38 jornadas.