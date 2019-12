Antonio Domínguez, frente a su destino

El partido que el Algeciras CF y el Recreativo de Huelva tienen este domingo (17:00) en el Nuevo Mirador está marcado en rojo en el calendario de Antonio Domínguez. El algecirista de Punta Umbría se reencuentra con el Decano, con el equipo que le catapultó hacia el fútbol profesional, con su Recre, una casa a la que entiende que volverá algún día.

Domínguez es recreativista de cuna y vive la semana con especial ilusión, pero no pierde de visita el objetivo: prolongar la racha albirroja y brindar tres puntos más a una afición que se está congregando para intentar meter 5.000 almas en el estadio en el último partido de 2019. Después del impulso del Clásico y del meritorio empate en Marbella, el futbolista de Huelva cree que el Algeciras tiene en su mano llegar al nuevo año fuera de los puestos de peligro y en una dinámica esperanzadora para la segunda vuelta.

"Soy un recreativista como la copa de un pino", reconoce Domínguez en una entrevista a Huelva24. El centrocampista del Algeciras asume que es el foco de todas las miradas para una afición del Decano que le vio crecer y despuntar como canterano. "Llevo mucho tiempo esperando este partido y con ganas de que llegue ya. La gente sabe lo mucho que significa el Recre y espero que sea un duelo muy bonito y que los tres puntos se queden en Algeciras y, a partir de ahí, que el Recre siga yendo hacia arriba en la clasificación", desea.

El pichichi algecirista con siete tantos, uno de los más goles lleva en el grupo IV de la Segunda B, repasa en dicha entrevista su pasado albiazul, su debut con 21 años en Segunda y sus 21 encuentros en la categoría de plata con dos goles. Domínguez permaneció después dos temporadas y media más en el Recre antes de marcharse al Valladolid. El mediapunta jugó en el Sabadell antes de recalar este verano en el Nuevo Mirador. El puntaumbrieño explica que existió la posibilidad de retornar a Huelva, pero no era el momento: "El Valladolid me trató en todo momento muy bien y me facilitó la salida y el primer club con el que hablamos entonces fue con el Recre. Me hacía ilusión volver y además era una operación muy asequible porque el Valladolid se iba a hacer cargo de buena parte de la ficha. Pero quizás no era todavía el momento de volver, o al menos eso es lo que pensó el Recre, y entonces salió la opción del Algeciras, donde tengo que decir que apostaron muy fuerte por mí y estoy encantado de como se dio todo y de como me están saliendo aquí las cosas hasta el momento".

"Al Recre le costó empezar pero tiene una plantilla espectacular"

"El futuro en el fútbol y en la vida en general no se sabe lo que te puede deparar", continúa el algecirista en declaraciones a Huelva24. "Está claro que me gustaría porque soy un recreativista como la copa de un pino y allá donde voy presumo de ello, pero a día de hoy no es algo que me dé dolor de cabeza ni que me quite el sueño. Este domingo me gustaría que los tres puntos se quedaran en Algeciras porque es el club al que me debo y nos hace falta ese triunfo para salir de abajo y para tener unas buenas vacaciones", sentencia.

Domínguez explica que se encuentra "en un buen momento físico" y cree que ha alcanzado "esa madurez dentro del campo a la hora de tomar decisiones". Al albirrojo no le preocupa demasiado el pichichi, aunque está a un solo de su "mejor marca en la categoría".

Algeciras y Recre se cruzan en un buen momento. "Después de ganar contra la Balona estamos bastante bien. Ese partido nos reforzó, y después el otro día supimos sufrir empatando a domicilio contra el Marbella. Poco a poco estamos mejorando en defensa, que es lo que más nos estaba costando en el inicio de liga, y tanto en lo individual como en lo colectivo hemos crecido", sostiene Domínguez. ¿Y el Recre? "Le ha costado un poco empezar pero ahora ya está algo mejor. Creo que tiene una plantilla espectacular, con jugadores contrastados y muchos de ellos de categorías superiores, y poco a poco seguro que va a ir sacando mejores resultados y colocándose donde se merece en la clasificación", opina.

Domínguez se acuerda del otro onubense de la plantilla del Algeciras, Manuel Cerpa, otro ex de la cantera del Decano. "Fue una de las primeras personas a las que llamé cuando el Algeciras se interesó por mí y es un futbolista muy importante dentro de la plantilla. Ha ido más con el paso de las jornadas, tiene proyección y nos está aportando muchas cosas".