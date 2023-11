Raúl González: "Fuimos superiores en muchos aspectos, pero esto va de marcar goles"

El entrenador del Real Madrid Castilla, Raúl González Blanco, se mostró convencido de que a pesar de la derrota cosechada este domingo ante el Algeciras Club de Fútbol (1-2), su equipo fue “superior en líneas generales, en muchos aspectos”, pero recalcó: “Esto va de meter goles y ellos hicieron dos y nosotros, uno”.

“Fue un partido muy exigente, en el que empezamos un poquito impreciso y en una falta de atención, en un balón parado, el Algeciras se puso por encima”, inició el técnico local su intervención. “A partir de ahí el equipo empezó a dominar, a tener el control y a crear ocasiones hasta que conseguimos empatar, pero otra vez en una situación muy cercana nos metieron el segundo gol, que nos hizo un poco de daño”.

“Entiendo que nuestro equipo, sobre todo en la primera parte, tuvo momentos muy buenos y les hicimos sufrir”, continuó. “Hamos en el descanso y en el segundo tiempo creo que fue nuestro de principio a fin, de hecho ellos solo tuvieron una ocasión en una transición”.

“En cuanto a las individualidades creo que muchos jugadores estuvieron a gran nivel, eso es lo más importante, y como colectivo estos partidos ante rivales con experiencia y buenos jugadores se deciden en el área y si te llegan tres veces y te meten dos goles, mientras que tú llegas ocho o nueve y no conviertes esas ocasiones pues pasan estas cosas”, analizó. “Yo me quedo contento con casi todo, menos con el resultado, que no era el que esperábamos”.

El exinternacional, que se refirió a las actuaciones de algunos de sus jugadores de manera individual y confesó que dadas las bajas que sufre el primer equipo ve “cercana” la posibilidad de que algunos de sus hombres sean llamados a filas por Carlo Ancelotti. “Los jugadores del Castilla siempre tienen que estar preparados”, sentenció.