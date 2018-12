Algeciras, ¿ahora qué?

¿Ahora qué, Algeciras? Es la pregunta que encabeza un montón de incógnitas entre el algecirismo. La Navidad llega al Nuevo Mirador en un momento crucial de la temporada en el que la directiva que preside Ricardo Alfonso Álvarez debe tomar decisiones importantes en plena crisis. Destituido Javier Viso tras la derrota en Los Barrios, los albirrojos buscan entrenador y refuerzos. La lista de candidatos crece a cada hora mientras el secretario técnico, Mané, se pondrá al frente del equipo este miércoles para preparar la visita del sábado a Écija.

Con José Manuel Jiménez Mané como solución provisional, el Algeciras se encuentra en la tesitura de dar con un técnico que encaje en el perfil y en el presupuesto, y sobre todo que se vea capacitado para revertir la dinámica de un equipo que está a cuatro puntos de los puestos de playoff de ascenso y aspira incluso a pelear la primera plaza del grupo X de Tercera.

Suenan nombres de entrenadores conocidos como el exalbirrojo Federico Martínez Gámez, el ex de Balona y Unión Carlos Ríos, el costasoleño Loren, el ex del Écija Juan Carlos Gómez, el exalgecirista Mariano... Los ofrecimientos se multiplican en los despachos del Nuevo Mirador, donde la directiva pide calma para acertar con una decisión fundamental.

El Algeciras es un club muy apetecible y la situación, que ahora parece dramática, puede dar un vuelco con toda una segunda vuelta por delante. Los albirrojos, tras las dos últimas derrotas, han caído a la séptima posición con 36 puntos y ven como la Unión Deportiva Los Barrios de Rafa Escobar se ha apoderado de la cuarta plaza con 40 puntos. El Utrera, que ya disputó con antelación su compromiso de la próxima jornada, lidera la tabla con 47.

A La Menacha deben llegar refuerzos. Muchos aficionados consideran que ya van tarde y que Viso se merecía haber dispuesto de esos fichajes que aún no tienen rostro: un central, un medio y un delantero. Y pueden ser más porque el club y el entrenador que llegue tienen que sopesar el caso de Fran No, que todavía no ha jugado, y la situación de los más jóvenes de la casa, entre ellos el juvenil Álex Guti, el más brillante de la camada que dirige Fernando Gallego en Liga Nacional.

Un año más, las fiestas tienen poco de fiestas en el algecirismo con una afición que ve como el proyecto económico avanza pero el deportivo se estanca en Tercera división.