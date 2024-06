Algeciras CF: los aficionados reclaman un 9 y valoran la permanencia y a la afición

Los aficionados del Algeciras CF tienen la oportunidad de expresarse cada domingo en su asiento, ocupándolo o no, y cuando renuevan o no su abono de temporada. Europa Sur ha recogido opiniones de hasta once aficionados que son abonados que acumulan muchos ejercicios. Coinciden en valorar la permanencia y el comportamiento de la afición como lo mejor de lo ocurrido, muestran su queja por la segunda vuelta, las decisiones del entrenador saliente y hacen su lista de fichajes por puestos.

Francisco García Corral califica de "incierta" la temporada que acaba de terminar, "pero al final hemos cumplido con el objetivo". Como destacado miembro de la peña Siglo Rojiblanco, García Corral subraya la cifra de 4600 abonados como una marca histórica "que hay que mantener o superar", y destaca que el club encare su cuarta temporada de estancia en Primera Federación, un periodo que iguala otro bueno, como fue el del Algeciras en Segunda División entre los años 1963 y 1967. "Esto demuestra que el club se va consolidando", afirma.

"Lo mejor de la temporada la afición, que hemos sabido aguantar e incluso ayudar a un 'producto' al 50 por ciento solo de lo que se esperaba: la buena primera vuelta", dictamina el maestro José Manuel Serrano. "Lo mejor es el resultado final, no pasar por lo que pasamos el año pasado y el 80 por ciento de la afición, porque siempre hay un 20 por ciento de derrotistas", dice Fernando Lozano, de la peña Los Guapitakitos . Elena Andrades Pérez, una seguidora de las que incluso viajan a ver al equipo fuera, señala que "no hemos estado angustiados como la temporada pasada.

"Lo mejor es la afición, que ha estado por encima de lo que el equipo nos ha dado. Al final se ha visto que estuvimos por encima de nuestras posibilidades", opina Manuel Sánchez Raya. El presidente de la peña La Bufanda, Eloy Soler, considera que lo bueno de la temporada que acaba de terminar es "la permanencia en una categoría muy bonita pero deficitaria". Hay quien apunta como lo mejor, aparte de la salvación, las obras del aparcamiento en la explanada delantera del Nuevo Mirador, como Javier Reiné.

Lo peor

Lolo Escobar, que no seguirá como entrenador del Algeciras, es el blanco de las críticas de los aficionados, aunque también existen quienes incluyen a otras personas. "Siento mucho decirlo porque jamás me he quejado tanto de un entrenador, pero las decisiones que ha tenido yo las he visto de un antifútbol tremendo", afirma Juan Barreno. "Poner a un jugador de 190 centímetros de lateral derecho y que decir que era para evitar goles por alto, y que nos metan por alto y por bajo, no lo entiendo. Se ha mostrado como una persona muy soberbia que nunca ha reconocido sus culpas".

Eloy Soler enjuicia lo ocurrido como "falta de conexión entre el entrenador, la dirección deportiva y los jugadores". José Manuel Serrano expresa así qué ha sido lo peor: "soportar un planteamiento sin delanteros, algo inédito en toda nuestra historia. El artífice, un técnico, Lolo Escobar, que se va del Nuevo Mirador sin ninguna gloria. Tanta paz lleve como enfado deja".

Casi todos los aficionados coinciden en sumar a lo peor el tramo final de la liga por "el bajón físico que pegó el equipo tras el partido contra el Linares, provocado por una plantilla muy corta, con jugadores que apenas han sumado minutos y con un entrenador que no ha apostado en ningún momento por la cantera", declara el periodista Adrián Cortés.

Fichajes

"Un portero si Lavín no sigue, dos centrales si Diori no sigue, un lateral derecho - ¿por qué no, Almenara? -, la vuelta de Marino Illescas, un punta de garantías, y uno o dos extremos - uno de ellos Leiva, y el otro a poder ser Guti o Juanito Serrano)-", es lo que piensa José Pacheco, un vecino de La Bajadilla que lleva trabajando en Francia muchos años. "Los algecireños citados tienen nivel para competir en Primera RFEF, y hay que ir preparando el relevo de Iván con gente de la casa junto a Tomás", añade. "Hay que mantener ADN algecirista entre los jugadores", declara Javier Reiné.

Adrián Cortés opina que la llegada de López-Pinto y Sergio Santos en el mercado de invierno fue de lo mejor, y en cuanto a fichajes "lo primordial sería fichar a un buen 9, un delantero centro que conozca la categoría y nos asegure un mínimo de 10 o12 goles por temporada". En esta idea coinciden casi todos los consultados, la de adquirir los servicios de un nuevo rematador.

García Corral, que sostiene que en el mercado de invierno se debería haber reforzado el equipo en los puestos con carencias, defiende quedarse con López-Pinto, igual que Cortés y otros, "y un extremo que sepa entrar por la banda", dice Juan Barreno. Fichar a Marino lo apuntan Juan Vicente Jiménez Alza - que dice no a Zequi -, Juan Barreno y José Pacheco.

En todo caso, Eloy Soler considera que "depende cómo le guste el fútbol al entrenador. A mi me gusta directo, con alguien que le haga competencia a Lucho García, un defensa central que sepa sacar la pelota jugada, un mediocentro ofensivo y un nueve rematador".

No faltan peticiones de laterales, que las hace José Manuel Serrano y Juanvi Jiménez "porque Tomás no es ni la sombra del que jugó en Badajoz", dice el segundo.