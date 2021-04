Alberto Trapero, un debut desde la paciencia

Constancia, paciencia y actitud positiva. Con estos tres ingredientes y el trabajo diario, Alberto Trapero ha logrado la meta que se marcó cuando fichó por el Algeciras CF en invierno: debutar en Segunda división B. El defensa gallego de 21 años cumplió por fin con su deseo el pasado domingo ante el Betis Deportivo en Sevilla, donde disfrutó de sus primeros minutos oficiales como albirrojo tres meses después de su aterrizaje en el Nuevo Mirador.

Guiños del destino, este joven celtiña debutó con el Algeciras con la indumentaria celeste. Alberto Trapero Beloso (14/08/1999, natural de Vigo) se muestra "súper contento" por su bautizo como algecirista. "Estaba con muchas ganas porque después de estos meses aquí ya me siento muy cómodo, aclimatado y estoy aprendiendo cada día, en cada entrenamiento con el equipo", afirma.

El zaguero asumió desde el primer momento su rol en una plantilla a la que llegó como sub-23 para apuntalar la retaguardia tras la salida de Juanma Justo. "Yo sabía a lo que venía", dice tajante Trapero. "Quería dar el salto ya a Segunda B después de un par de temporadas jugando casi todo en Tercera y sintiéndome importante", explica.

"Es verdad que llego a un club puntero como el Algeciras, que iba a líder, que logró el ascenso a la Primera RFEF y que ahora está peleando por el ascenso a Segunda. Eso unido a una plantilla que está respondiendo en el campo y a que tengo 21 años me hacía saber el rol que podía tener", reflexiona.

"El cambio de categoría se nota, por supuesto, pero estoy tranquilo. Creo que estoy aportando al grupo, que de eso se trata", subraya el vigués, que habla con el aplomo de su veterano.

A Trapero le dio un vuelco su situación cuando recibió la llamada del Algeciras: "La vida me cambió de un día para otro. Yo estaba en el Estudiantil, donde me trataron fenomenal, y pasé a entrenar por las mañanas, de manera profesional, a otra ciudad, a otro clima, a estar con un entrenador como Salva... Muchos cambios, pero estoy encantado desde el primer momento porque la gente me ha ayudado muchísimo", agradece.

El central saboreó esos 20 minutos sobre el terreno de juego: "Me sentí bien, con los nervios típicos al principio, pero tranquilo y con confianza, contento de disponer de esos 20 minutos que para mí significan mucho, me dieron la vida", confiesa.

Trapero ha tenido la fortuna de encontrarse con una camarilla gallega en el Mirador: "El poder haber dado con Yago y Yelko (ambos de Vigo) también ha sido importante para mí, somos los tres celtiñas, por supuesto", ríe.

El defensor, que prioriza lo colectivo a lo personal, invita a seguir soñando con el equipo el próximo domingo en el duelo ante el Linares (18:00). "Tenemos dos partidos por delante y estamos ahí. Vamos a lucharlo, ahora solo podemos pensar en el Linares y a tener una despedida bonita ante nuestro público", sostiene.

Y es que ante la afición, este Algeciras saca lo mejor de sí: "Jugar ante la afición es un plus que siempre se nota, ahora quizás más porque los equipos ya andan más justos de fuerzas", admite. "Todo el mundo me dice que habríamos jugado con el campo lleno en condiciones normales, ojalá el año que viene siga aquí y pueda verlo".