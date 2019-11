Albert Alavedra, el internacional invisible del Algeciras

El Algeciras CF tiene a un jugador internacional que todavía no se ha puesto la histórica camisola albirroja. Albert Alavedra está de enhorabuena en una semana en la que recibió su primera llamada de la selección absoluta de Andorra. El defensa central, que es un fijo en la sub’21 andorrana, es el único futbolista inédito en un conjunto, el de Emilio Fajardo, que ya figura como el segundo más goleado del grupo IV de la Segunda B.

La situación de Alavedra en el Algeciras es uno de esos casos curiosos que se dan en un mundo tan peculiar con el del fútbol. El zaguero aterrizó en el estadio Nuevo Mirador a última hora de la pretemporada, a menos de dos semanas para que arrancase la competición. Albert llegó con el visto bueno del anterior secretario técnico, José Manuel Jiménez Mané, como cuarto central de una plantilla que ya contaba con Pablo de Castro, Borja Vicent y Álvaro Benítez en esa posición. Si bien dentro del club hay quienes recuerdan que Borja Vicent es más mediocentro que defensa.

Alavedra se sumó al plantel de Fajardo con el cartel de jugador joven –20 años–, aún en periodo de formación, pero avalado por su trayectoria por los escalafones inferiores de un Primera como el Espanyol, el Sabadell, el Logroñés Promesas... y su condición de internacional sub’21 con Andorra, un combinado de una región pequeña aunque brinda a sus futbolistas la oportunidad de competir en las clasificaciones para Eurocopa y Mundial.

Las primeras semanas como albirrojo de Albert Alavedra fueron plenamente de aclimatación. Una adaptación que se prolongó al comenzar la Liga. No tenía el ritmo de los demás. Así lo explicó el entrenador en las previas de los primeros envites ligueros. El futbolista siguió con un proceso para ponerse a tono, con alguna que otra molestia que le frenaba, pero las jornadas han ido pasando y el algecirismo no ha tenido noticias del central hasta el punto de que a muchos se les ha olvidado que el Algeciras cuenta con otro internacional, además del ecuatoguineano Pablo Ganet.

Extraña que el defensa no haya tenido ni un solo minuto, ni una sola oportunidad en un equipo que no para de encajar goles en las últimas ocho jornadas que acumula en crisis sin ganar. ¿No da el nivel para Segunda B? ¿No cuenta para el cuerpo técnico? ¿Por qué ocupa una ficha? La afición se hace preguntas y con razón en este caso particular.

El andorrano, por lo pronto, no ha tenido una palabra más alta que otra y mantiene la sonrisa en los entrenamientos. El tiempo dictará si tiene sitio en este Algeciras. El próximo domingo, ante el Don Benito en el Nuevo Mirador (17:00), se abre una puerta a un nuevo once.