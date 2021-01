Aira: "Puedo entender que se equivoque en la falta, pero no la expulsión"

El entrenador del Marbella FC, José Manuel Aira, se confesó este domingo “orgulloso” de sus jugadores después de que estos igualasen sin goles con el Algeciras Club de Fútbol en un partido en el que los malagueños jugaron toda la segunda parte con un hombre menos por expulsión de Alfred Planas. Aira aseguró que en inferioridad su equipo creó más peligro que el de Salva Ballesta y recalcó que es “incapaz de entender" la cartulina roja que el árbitro mostró a su jugador.

“Es un día para sentirme orgulloso de los jugadores y de la plantilla que tengo”, dijo el preparador de los costasoleños. “Ante todas las adversidades a las que nos fuimos enfrentando, el equipo no hizo más que crecer”.

“Ante situaciones injustas o que por lo menos no preparas o no tienes en mente que puedan suceder el equipo siempre dio un paso hacia adelante y muchas de las de la segunda parte, cuando jugábamos en inferioridad pasaron más cerca del área rival que de la nuestra”, agregó.

“Hicimos un trabajo de concentración que a nivel táctico que nos permitió resolver todas esas situaciones y por eso confieso mi orgullo por todos y cada uno de los jugadores que dirijo”, insisitió.

Aira entiende que el partido “resta” al Marbella porque los costasoleños tenían “en menta atacar más. “Pensábamos amenazar más la línea defensiva del Algeciras, pero nos expulsaron a un jugador que nos da desequilibrio, nos da uno para uno y por lo tanto nos restó capacidad”, dijo.

Preguntado por la acción que propició la cartulina roja a Alfred Planas, dijo: “La vimos muchísimas veces en vídeo. Puedo entender que se puedan equivocar [el árbitro] y que en vez de falta para un equipo sea para el otro. Hasta puedo entender que si pita falta en contra del Marbella haya amonestación a Alfred, pero nunca puedo entender la expulsión”.

“Después de verlo varias veces, aún menos, pero son situaciones que se dan en los partidos, que no podemos controlar y lo único que cabe es responder como lo hicimos” repitió. “Yo me voy más a ese aspecto que en perder el tiempo en algo que ni yo ni ninguno de nosotros puedo controlar”.

“Hasta con un hombre menos tuvimos opciones de llevarnos el partido, tanto en acciones a balón parado como en alguna transición después de robo, mientras que Alfonso [Herrero] no tuvo que hacer ninguna parada de mérito”, argumentó. “Lo que pasaría si no se hubiese producido la expulsión no lo sabremos, igual podríamos haber estado peor con igualdad numérica”.

“No creo que hubiese sido el caso, porque en el primer tiempo, en igualdad, el equipo tuvo momentos buenos, aunque nos faltó el remate definitivo para hacer gol”, puntualizó. “Hemos mejorado en nuestro área, pero aún nos falta dar ese paso en la del rival”.

Aira se confesó “optimista” con respecto al futuro de su equipo en la competición. “Hay puntos suficientes y aunque nos hemos obsesionado todos con el formato de competición, los de arriba ya van comenzando a dejarse puntos y para que los que estamos más abajo sumemos”.