Admonio, a falta de firma, dispuesto a renovar por el Algeciras

Admonio se va a quedar en el Algeciras CF. El defensa central ha aceptado las condiciones para la renovación y, a falta de firma, defenderá la elástica rojiblanca en la temporada 2023-24, de nuevo en Primera Federación. El zaguero, si nada se tuerce, se convertirá en la segunda renovación del verano tras la del capitán Iván Turrillo.

La parcela deportiva del Algeciras comienza a dar forma a la próxima plantilla que, salvo sorpresa, estará entrenada por Iván Ania por tercera campaña consecutiva. Con Admonio apalabrado, el Algeciras dispone del renovado Iván y cuatro futbolistas con contrato como Tomás, Van Rijn, David Martín y Rodrigo Sanz, aunque alguno de ellos pueden salir en los próximos días, como es el caso de Van Rijn, en la órbita del Atlético de Madrid B.

Sin fichajes oficiales, aunque ya han salido algunos nombres de posibles refuerzos, el Algeciras parece centrado en el capítulo de renovaciones. De momento, quedan abiertas las negociaciones con Carlos Albarrán, Mario Ortiz, Borja Fernández y Ferni, toda vez que el club anunció la salida de Iñaki Elejalde y la retirada de Jordi Figueras y su inmediata incorporación al área deportiva del club.

Admonio Vicente Gomes, de 29 años, vivirá su segunda andadura en el Nuevo Mirador. El de Guinea Bissau, criado en La Mojonera (Almería), y el club tienen todo dispuesto para rubricar un acuerdo que lleva en la mesa más de una semana, que iba a ser sellado este viernes a prior y que queda pendiente de la protocolaria firma.

El Algeciras y Admonio confían en que el futbolista pueda dar la próxima temporada el rendimiento de la segunda vuelta. El central (1.343 minutos) representa un caso particular ya que estuvo ausente media campaña por una lesión que le obligó a pasar por el quirófano tras la primera jornada. Como este periódico explicó en las notas de final de temporada, "una vez volvió y cogió el tono físico, se metió en el once y no soltó el puesto. En la mejor racha algecirista se mostró contundente y cuajó buenas actuaciones. ¿Será capaz de hacerlo durante todo un año sin interrupciones? He ahí la cuestión".

El historial de lesiones es un riesgo que el Algeciras va a asumir con un jugador que logró encontrar la continuidad en su etapa en El Ejido. Linares, Unionistas, Numancia, UCAM y Linares, otra vez, han sido sus equipos en la última década.