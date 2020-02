El Sevilla C visita este domingo a la Unión Deportiva Los Barrios (17:30) en el San Rafael, donde en diez partidos no ha logrado la victoria. El filial, no obstante, llega después de encadenar tres encuentros sin perder y de haber conseguido diez puntos de los últimos quince posibles.

Los hispalenses, entrenados por Lolo Rosano, son octavos del grupo X de Tercera división, a seis puntos de los puestos que dan acceso a la liguilla de ascenso a Segunda B. Como visitantes, los sevillanos han sumado seis derrotas, tres empates y solo dos victorias, la última hace dos jornadas ante uno de los equipos fuertes de la categoría, el Puente Genil, al que endosó un contundente 0-4. En sus salidas, han anotado 11 goles y han encajado 15.

En el global de la temporada, los de Rosano acumulan diez victorias, siete empates y seis derrotas, con 27 goles a favor y solo 18 en contra. Casas, con ocho tantos, e Isaac, con siete, son los máximos anotadores del equipo.

El preparador del segundo filial sevillista no podrá contar con Isaac, que debutó la semana pasada con el Sevilla Atlético y fue expulsado, ni con Cano, también sancionado. Álvaro Durán y Juan Andrés tampoco podrán jugar, en sus casos por lesión. El entrenador podrá echar mano de jugadores del equipo de División de Honor, que jugó este sábado, para completar la lista de convocados.

"El partido es muy importante por las condiciones que nos encontraremos: el campo, un equipo que está obligado a ganar, una afición que aprieta, jugadores nuevos que han incorporado de gran calidad... Todo eso nos resta. Espero un equipo muy peligroso porque lleva muchas jornadas sin ganar. A nivel competitivo van a dar ese puntito de más para ganar y además a nosotros no se nos da bien ese campo", comenta Rosano.

El técnico cree que el estado del césped del San Rafael es un factor determinante: "Aunque no nos beneficia ni a nosotros ni a ellos, no le viene bien al fútbol. Será un partido que se irá de un lado y otro por pequeños detalles". "Venimos de un empate en casa en el último minuto que nos obliga a pensar que tenemos que ganar este domingo", añadió.