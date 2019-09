Sevilla C y Unión Deportiva Los Barrios se cruzan este domingo (17:30) en la Ciudad Deportiva nervionense empatadísimos en la quinta posición del grupo X de Tercera. Ocho puntos en cuatro jornadas conquistados en un camino casi idéntico. Los sevillistas con un gol más en contra y otro más a favor. Los locales concurren con todos sus efectivos.

Como es norma cada temporada, el Sevilla C ha renovado mucho su plantilla, si bien es cierto que se ha incorporado a la misma un grupo numeroso de futbolistas procedente de un exitoso División de Honor juvenil cuya cohesión está ayudando y mucho en este desembarco en categoría nacional.

En ese vestuario, en el que hay algún integrante en edad juvenil, destaca la figura del central Alejandro Pavón, internacional con España en categorías inferiores, y algún otro de los que están considerados como perlas de la cantera sevillista como es el caso de Antonio Casas, que a sus 19 años ya debutó en Segunda B la campaña pasada. Con la misma edad el lebrijano Isaac Romero ha anotado la mitad de los tantos de su equipo.

El entrenador es Lolo Rosano, formado en las canteras de San Fernando y Cádiz, que el curso pasado tomó las riendas del equipo en la jornada 32 después de que hubiese fracasado Paco Peña y que a pesar de hacerse cargo del equipo en puestos de descenso y a cuatro puntos de la zona de salvación consiguió una meritoria permanencia que le valió la renovación.

“La igualdad en los datos de los dos equipos que nos vemos este domingo no debe ser algo muy significativo”, sostiene el preparador del segundo filial nervionense en referencia al casi idéntico arranque de competición de Sevilla C y Unión.

“Lo que está claro es que si los dos estamos invictos es que estamos haciendo las cosas bien en estas cuatro jornadas”, desliza.

Lolo Rosano: "No soy nadie para decir a qué debe aspirar Los Barrios"

“No soy nadie para decir si Los Barrios es o no es un aspirante a determinados logros, pero lo que sí tengo claro es que mi equipo tiene como objetivo formar a los chavales, que estén lo mejor preparados posible para que puedan promocionar al Sevilla Atlético y si además si se va ganando, pues mucho mejor, pero hablar de que nosotros aspiramos a jugar el play-off o algo así no reflejaría la realidad”, reflexiona Lolo Rosano.

El preparador sevillista, que presenció in situ el duelo de la Unión con el Conil de la pasada jornada en el San Rafael, califica al de Los Barrios como “un equipo bastante competitivo, que sabe muy bien lo que hace”.

“Cuenta con jugadores expertos en la categoría, con mucho talento... en su conjunto, bastante completo”, abunda Rosano.

“Los Barrios desde que apuesta por ser un equipo rocoso, disciplinado, saca buenos números”, añade. “Se alía con su campo para ser un conjunto aguerrido, competitivo y vertical y aunque haya cambiado bastante la plantilla se ha reforzado bien y mantiene el modelo que le llevó al éxito la temporada pasada”.

El Sevilla C solo tiene una baja para su compromiso con los gualdiverdes, la de Fernando, que arrastra una lesión de larga duración y aún no ha tenido la oportunidad de debutar. Por el contrario vuelve el controcampista Francis Moreno, al que sus problemas musculares le han impedido alinearse en las dos últimas jornadas.