Reygadas sostiene que la relación entre la UD Los Barrios y Pablo Nazábal está disuelta desde la última asamblea

El grupo financiero Reygadas Sports, responsable de la gestión deportiva y económica de la UD Los Barrios, ha hecho público un extenso comunicado en el que replica a Pablo Nazábal, anterior responsable del club, quien anunció la pasada semana a través de Europa Sur su intención de solicitar a través de los tribunales ordinarios de justicia que le fuese devuelto el mando de la entidad, por cuando ésta no habían satisfecho en tiempo en forma la deuda que mantiene con él. Nazábal aportó un documento -en el que aparecen capadas las cantidades- que recoge que efectivamente debe volver a mandar en la entidad si no ha recibido la totalidad del dinero antes de mediados del pasado mes de julio.

Ante estas manifestaciones salió al paso el todavía presidente, Álvaro Moya, quien reconoció que la Unión no ha pagado aún 22.000 euros a Nazábal, al que acusó de falta de empatía y de querer llevar a la entidad a la desaparición.

Ahora es el empresario mexicano José Alberto Reygadas quien expone su opción, en la que carga duramente contra Nazábal y sostiene que en la última asamblea "quedó resuelto de pleno derecho cualquier contrato y relación entre el club y el señor Nazábal y/o su empresa".

El grupo Reygadas Sports replica a las declaraciones efectuadas por Pablo Nazábal a Europa Sur a través de un comunicado en sus redes sociales que no remite al diario, que sin embrgo lo reproduce íntegramente en su intención de brindar a los aficionados de la Villa la información más extensa e imparcial posible en torno a su club de fútbol. El texto dice así:

Conocidas las declaraciones efectuadas por el anterior gestor del Club, Pablo Nazabal, y sin el ánimo de polemizar, el Club se ve obligado a realizar la siguiente comunicación.

En la Asamblea General de Socios del pasado 16 de Julio quedó ratificado el contrato de la gestión de la UD LOS BARRIOS y la futura transformación en SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA, correspondiendo al Grupo Reygadas Sports (RSG) esta labor.

En la misma Asamblea General de Socios quedó resuelto de pleno derecho cualquier contrato y relación entre el club y el Sr. Nazabal y/o su empresa.

El grupo RSG avala con HECHOS y no con palabras su gestión:

Desde el mismo día 16 de Julio de 2.021, el Objetivo marcado por RSG desde su llegada a la Unión Deportiva Los Barrios perseguía tres grandes líneas de actuación: (1) Estabilización económica y Deportiva del Club; (2) Unión entre aficionados, equipo y equipos de la comarca y (3) Conseguir la paz social tan anhelada dentro del Club.

En cuanto al primer punto, los primeros días en la gestión giraron entorno a poner al día los impagos de la temporada anterior, cubriendo en beneficio del club dichos impagos, incluido el entrenador Keko Rosano al que se le adeudaban 4.900€ y que era requisito para poder tramitar cualquier tipo de ficha. En segundo lugar, poner al día las deudas con los jugadores de la temporada anterior, a los cuales por la información proporcionada por el propio Sr. Nazabal se adeudaban solamente 3 mensualidades, resultando ser 5 los meses impagados y no tres.

A pesar de que se nos había informado que se adeudaba a la Administración Tributaria y a la SS una cantidad cercana a los 24.000€, lo cierto y verdad es que hoy en día ya hemos advertido que la deuda con estas Administraciones Públicas supera los 27.000€. RSG ya ha abonado parte de este importe, habiendo negociado y garantizado el resto con el fin de que el Club no aparezca como deudor de los mencionados organismos públicos.

Así mismo, se ha regularizado el bochornoso episodio de los arbitrajes de la cantera y que tanto daño causó a nuestros niños y a nuestros aficionados, arbitrajes que tampoco fueron pagados por el señor Nazabal, provocando un daño irreparable en el plano deportivo, al causar el descenso de nuestro equipo juvenil e infantil, además de los perjuicios económicos ocasionados que la RFAF sanciono con más de 6.000€ entre impagos y sanciones, a los que se le suman la falta de equipos sin licencia de entrenadores, que también ocasionaron graves sanciones. No siendo suficiente lo anterior, RSG ha debido hacer frente también a las deudas que la pasada administración dejo en la Federación y hoy es la primera vez que la Unión no solamente no tiene deuda alguna ni del primer equipo ni de la cantera, sino que además cuenta incluso con saldo a favor dentro de la propia federación.

En el ámbito deportivo RSG ha llegado a un acuerdo de filialidad con la Asociación Deportiva Los Cortijillos. Federativamente aun no es un filial de la Unión Deportiva Los Barrios, dado que el plazo para ello había terminado el 30 de junio, pero de facto funciona como un tal. Fruto del acuerdo alcanzado con la AD Los Cortijillos, equipo que milita en Primera División Andaluza, RSG asumió los pagos de este ante la Federación, así como la contratación del entrenador, nuestro querido Mario Pérez, además de cuatro jugadores de la primera plantilla para potenciar deportivamente al equipo.

La apuesta por la filialidad es decidida y se potenciará aún más en próximos años cuando federativamente el equipo esté vinculado federativamente al primer equipo de la UD Los Barrios.

Una vez estabilizado el Club en lo económico, se diseñó un equipo de trabajo para la primera plantilla con un staff técnico profesional compuesto por un entrenador UEFA Pro, un preparador físico, Licenciado en INEF y un preparador de porteros con licencia UEFA Pro. A partir de ahí se inició la conformación de una plantilla joven y de garantías con el propósito de mantener la categoría de forma solvente sin renunciar a metas mayores.

Fruto de trabajo realizado por la nueva dirección de la cantera que cuenta con la dirección de Mario Pérez, con la coordinación de futbol 11 de Mariano Marcos y la coordinación de Alex Vázquez en futbol 7, se ha logrado contratar a monitores y entrenadores titulados para todos nuestros equipos federados, y gracias a esto hoy en la actualidad la UD Los Barrios cuenta con un total de 11 equipos en categorías inferiores y 153 Jugadores, número que sigue en aumento.

Todos los equipos tienen sus entrenadores y asistentes, y han sido equipados con ropa deportiva nueva de la marca italiana GIVOVA para guardar la uniformidad tanto dentro como fuera del terreno de juego. Además, para RSG era fundamental estrechar lazos entre el primer equipo y la cantera.Por este motivo, tres jugadores de la primera plantilla, Javi Dela, Santiago Nuñez y Juan Antonio Segura participan en los entrenamientos en las categorías cadete y Bebé.

Asimismo, se han iniciado ya las obras de remodelación del campo de césped artificial, así como el cambio de toda la iluminación tanto del campo principal como del artificial. Dichas obras de remodelación gracias al apoyo del Ayuntamiento de Los Barrios, del Sr. Alcalde en particular y de las Concejalías de Deportes y Urbanismo, dispuestos a realizar una importante inversión para la mejora y optimización de las nuestras instalaciones deportivas.

Hoy además de las acciones y los hechos que ya se ven, RSG en tan solo dos meses ha invertido ya en la Unión más de 160.000€, teniendo el club, a sus trabajadores y a la plantilla su paga al día en tiempo y forma, para lograr el correcto funcionamiento al Club.

La administración de la temporada pasada dirigida por el señor Nazabal, se comprometió contractualmente a sufragar puntualmente los pagos a los jugadores y técnicos de la primera plantilla, cosa que nunca cumplió a su debido tiempo, provocando incluso una rueda de prensa convocada por jugadores, empleados y técnicos que incluso llegaron a volverle la espalda antes de un partido de liga. Además, ha generado una deuda por impago de seguros sociales de los propios jugadores y técnicos de más de 9.000€ que el grupo RGS ha tenido que asumir ante la tesorería de la seguridad social.

Al igual ocurrió con los alquileres de los pisos ocupados por jugadores, dónde aun se debe el alquiler a una propietaria; además el grupo RSG ha debido de asumir más de 5.000€ en concepto de alquileres de pisos correspondientes a la pasada “gestión”.

De la temporada pasada aún se adeudan salarios del personal administrativo de la oficina del club que el Sr. Nazabal contrató, superando dichas deudas los 7000€; se adeudan de la temporada pasada también importes al hogar del pensionista, en concepto de comidas, así como servicios de autobuses, etc. RSG ha pagado ya al Sr. Nazabal la cantidad de 80.000€. RSG, no obstante, ha retenido 22.000€ con el fin de poder hacer frente a las numerosas deudas que se han heredado de su incompetente y nefasta gestión, de la que ni siquiera ha presentado las cuentas anuales. Se estima que la “gestión” pasada ha dejado más de 55.000€ de deuda.

Se ha podido averiguar, además, por ser algo público y notorio, que el “gestor” de la pasada temporada ha tenido que abandonar otros proyectos iniciados en Moncada, Gibraltar y San Pedro, proyectos que dejó en una mala situación y casi desahuciados. Por suerte la UD Los Barrios ha reaccionado a tiempo y gracias a la colaboración y esfuerzo de la directiva saliente y de RSG, la UD Los Barrios sigue adelante con el apoyo de todos, Ayuntamiento, aficionados, directivos, jugadores, técnicos y empleados, dejando atrás la incompetente e inoperante gestión de la temporada pasada.