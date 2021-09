Moya asume que la UD Los Barrios no ha liquidado la deuda con Pablo Nazábal

El presidente de la UD Los Barrios, Álvaro Moya, ha admitido en un comunicado que el club no ha liquidado en el plazo establecido la totalidad de la deuda que mantiene con Soccer Place Elite Group SL lo que ha llevado al propietario de ésta, Pablo Nazábal, a anunciar este miércoles que recurrirá a los tribunales ordinarios de justicia para reclamar que le sea devuelta la gestión deportiva de la Unión. Moya acusa a Nazábal de no ser sensible a la situación de la entidad de la Villa y de querer llevarla a su desaparición, pero no hace referencia alguna a las palabras del empresario argentino sobre que una vez el presidente “resolvió sus asuntos” (lo que traducido quiere decir que él si percibió todo el dinero que se le adeudaba, que varias fuentes cifran en 50.000 euros) “se desentendió de todo”.

Soccer Place Elite reclama la gestión de la UD Los Barrios en virtud del punto quinto (condición suspensiva) del contrato que ambas partes firmaron el pasado uno de junio, que dice que el mismo “está condicionado al efectivo pago de los importes antes mencionados en los plazos indicados”, que según queda detallado en el punto cuarto supone que la deuda tendría que quedar saldada “en un máximo de siete semanas desde la firma”, es decir, entre el 11 y el 18 del pasado mes de julio.

Álvaro Moya, en su escrito, asume que el nuevo gestor del club, el Grupo Reygadas Sport SLL, “ha abonado al argentino en sólo dos meses 80.000 euros y está pendiente en los próximos días de abonarle un pago restante de 22.000” o lo que es lo mismo, no terminó de saldar la deuda en el plazo marcado, como sostiene Pablo Nazábal, aunque éste en realidad reclama el dinero al club, que a su vez tendría que solicitarlo a la nueva empresa gestora.

El comunicado íntegro remitido por el presidente barreño, Álvaro Moya, dice:

El Grupo Reygadas Sport SLL, ha abonado al argentino en sólo dos meses 80.000 € y está pendiente en los próximos días de abonarle un pago restante de 22.000 €, hasta completar la liquidación del empresario argentino, tasada en 102.000 € correspondiente a la temporada pasada 2020/2021.

El Presidente de la Unión Deportiva, Álvaro Moya, priorizó por contrato junto al Grupo Reygadas Sports SLL el pago de 102.000 € a Pablo Nazabal para que dejase la entidad gualdiverde y cobrase el primero de todos los acreedores. Además, el aún Presidente barreño, Moya, veló por los intereses del argentino y de la entidad barreña, porque veía peligrar al club con la gestión de Pablo Nazabal al frente, que dejó innumerables deudas que ahora está haciendo frente el grupo Reygadas.

Además, el grupo Reygadas Sports SLL asumió más de 55.000 € en concepto de deudas pertenecientes a la gestión de Nazabal, pisos, ex jugadores, arbitrajes primer equipo, arbitrajes de cantera, técnicos y Seguridad Social, pertenecientes a la gestión del empresario argentino de la temporada anterior, que conducía al club a la quiebra por una gestión deficitaria, dónde los impagos con el primer equipo y el fútbol base, ponian en serio peligro la continuidad del club barreño.

Los barreños sostienen que Nazabal pretende quedarse con 80.000 € del Grupo Reygadas Sports SLL y recuperar la gestión del club sin solvencia y sin proyecto deportivo, poniéndo en serio peligro la supervivencia de la entidad de la Villa y su cantera.

La Unión Deportiva mantiene que el empresario argentino, Pablo Nazabal, ya ha recibido 80.000 euros de los 102.000 € que marca su finiquito, por lo que en los próximos días la empresa encargada de la gestión económica y deportiva, dirigida por José Alfredo Reygadas SLL, liquidará al argentino, que ha sido el primer acreedor de todos en cobrar, hasta 80.000 euros, mientras que aún otros acreedores, ex jugadores y proveedores, están a la espera de recibir sus emolumentos recogidos en contrato, pero son comprensivos con el empresario Reygadas y con la entidad de la Villa.

La Junta Directiva de la Unión Deportiva lamenta el daño que el empresario Pablo Nazabal está causando a la entidad barreña, a socios, aficionados, jugadores de cantera, primer equipo, monitores y demás miembros.