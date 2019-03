El Gerena llega a Los Barrios sin Emaná, pero tras cuatro partidos sin perder

El CD Gerena llega este domingo a Los Barrios con una ventaja de apenas cuatro puntos sobre los puestos que condenan al descenso en el grupo X de Tercera, pero después de cuatro jornadas sin perder en la que también se ha enfrentado a equipos de la parte alta de la tabla. Los rojinegros afrontan el duelo con bajas tan importantes por sanción como las del veteranísimo Checa (ex de Hércules, UCAM...), Montaño, Raúl Vega y el exalgecirista Alberto Gázquez y por lesión, de Juanjo.

El Gerena comenzó la temporada envuelto en el aura que producen la gestión de René Ramos (hermano y representante del madridista Sergio Ramos) y la incorporación a la plantilla del exbético Echille Emaná, que acabó marchándose al Badalona en el mercado de invierno. Precisamente en enero se produjeron varios movimientos en la caseta, que han tenido un reflejo positivo en el caminar del equipo.

La escuadra sevillana era especialmente frágil en defensa (de hecho sigue siendo la cuarta más batida del grupo con la friolera de 51 tantos) y aunque es cierto que veía puerta con facilidad, esa debilidad atrás le iba lastrando.

En las últimas semanas ha corregido ese defecto (de hecho ha dejado el marco a cero en tres de los cuatro últimos duelos) y sin que se haya producido un gran resurgimiento en la clasificación, al menos ha salido indemne de duelos contra rivales como Xerez Deportivo y, la pasada jornada, Cádiz B.

“Es verdad que el equipo está más maduro y está compitiendo mejor y siempre que se defiende con solvencia se tiene más opciones de ir a por la victoria”, asevera el entrenador, Juan Antonio Márquez Cachola, que llegó este verano procedente del Camas de Segunda Andaluza.

“Estamos más seguros en el apartado defensivo y estamos jugando bien y aunque es cierto que no estamos perdiendo, también es verdad que necesitamos ganar un poco más para ratificar la buena línea en la que estamos”, matiza el preparador.

Cachola desoye la racha de su próximo rival, la Unión Deportiva Los Barrios, que enlaza cuatro jornadas sin marcar y, como es obvio, sin sumar un triunfo. “A pesar de esos números, nosotros les respetamos mucho, sabemos de su potencial”.

“Imagino que el cambio de entrenador puede haber influido algo, pero aún tiene intactas las opciones de meterse arriba, soñarán con conseguirlo y estoy seguro que el partido para nosotros va a ser harto complicado”, abunda el preparador.

Cachola asegura que su vestuario ha conseguido aislarse del revuelo que ha rodeado al equipo durante buena parte de la campaña como consecuencia de la presencia en su plantilla de exjugadores de primer nivel. “No nos hemos dejado llevar y la incorporación de algunos futbolistas como Ernesto o Checa ayudó al equipo a madurar, porque teníamos una plantilla muy joven”, dice.

“Por lo demás logramos mantenernos alejados de esas cosas de que se hablaba en el entorno”, recalca.

El míster no quiere utilizar como excusas previas el peso de las ausencias en el once que alineará en el San Rafael. “A estas alturas de la competición y más después de una semana con dos jornadas en las que se arrastran las tarjetas, todo el mundo las tiene. Los Barrios también pierde a jugadores (en referencia a Bonaque, Iglesias y Ayala). Por eso las plantillas tienen más de once jugadores”, finaliza.