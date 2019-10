Andrés García Tébar, entrenador del Xerez DFC, lamentó este viernes en su comparecencia de prensa previa a los encuentros la problemática que se ha generado con los precios de las entradas para el encuentro del grupo X de Tercera que este domingo (18:00) dirimirán en el San Rafael su equipo y la UD Los Barrios. La directiva que encabeza Álvaro Moya declaró el encuentro medio día del club, elevó los precios de las localidades y el Kolectivo Sur anunció que se desplazará hasta la Villa, pero que animará desde las inmediaciones del recinto deportivo. El míster pidió a los dirigentes gualdiverdes "que se replanteen el tema” y les recordó que “hay un partido de vuelta”.

El técnico manchego, ex del Algeciras, se ha posicionado de forma clara: "Me encantaría tener con nosotros al mayor número de aficionados porque es muy importante. Imagino que tendrán sus motivos y razones. No es cuestión del euro”, en referencia al aumento en el precio de las localidades, que los barreños sostienen que es “democrático, justo y equitativo"

“Lo digo de corazón, los técnicos y los jugadores estaríamos dispuestos a pagarlo, aunque también somos pobres, para tenerles cerca pero es una forma de reivindicar la situación de querer incrementar los precios porque seamos nosotros", se quejó.

Tébar añadió: "Me encantaría que estuviesen dentro, cerca, porque les vamos a escuchar pero si estás arropado dentro, mejor. Es algo que está ahí, ellos nos hacen mejores. Quedan pocas horas y le pediría a la directiva de Los Barrios que se replantease esa situación y que llegase a un acuerdo. En estas categorías, un euro arriba o abajo nos va a dejar igual de ricos que de pobres y el partido es muy importante".

El Xerez DFC es uno de los conjuntos que más aficionados mueve en sus desplazamiento y es un motivo que los rivales tienen en cuenta. Lo admite pero resalta: "No entiendo mucho de esto pero luego también hay un partido de vuelta. La pasada temporada viví ese encuentro en Chapín y hubo un desplazamiento masivo de gente de Los Barrios. Que quede claro que es mi opinión, hay que mirar más por el aficionado que por recaudar 200 o 400 euros más en una taquilla”.

“Estas categorías están ya muy disminuidas por muchas razones, no puedes competir con los horarios y es la más baja del fútbol nacional”, reflexionó. “Si encima agravamos la situación por poco dinero... Repito, me encantaría que de aquí al domingo se solucionase el problema y que nuestra gente pudiese estar dentro del campo. Para los jugadores y paro todos es muy importante".

Encontrar una solución en general al tema de las entradas no es fácil pero Tébar apunta que "lo más coherente sería que los propios clubes se pusiesen de acuerdo al principio de temporada con ese tema porque no es un tema de Federación"