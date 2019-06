Carlos Ríos no será entrenador de la Unión Deportiva Los Barrios la próxima temporada. El grupo Dynamo Sport que asume en exclusividad la gestión deportiva de la entidad, ha decidido prescindir del preparador sanluqueño y no porque no estime que su trabajo ha sido positivo, sino porque quiere poner al frente de la plantilla a un cuerpo técnico de su confianza. El míster asume la decisión como algo normal en el fútbol y deja abierta la puerta a un posible regreso en el futuro a la que ya considera su casa.

Por segunda temporada consecutiva Carlos Ríos finaliza la andadura en la Unión pero no comenzará la siguiente. Después de relevar en febrero a Rafa Escobar y de llegar con opciones de disputar la fase de ascenso a la Segunda B hasta la última jornada –en la que los gualdiverdes cayeron 2-1 en el Nuevo Mirador a manos del Algeciras– el cambio drástico en la dirección deportiva del conjunto barreño, que desde ahora será responsabilidad de Dynamo Sport, le señala como la primera víctima de la operación.

Dynamo Sport toma esa decisión sin hacer un solo reproche al preparador por su trabajo, sino más bien porque quiere poner al frente de la plantilla del San Rafael a entrenadores que formen parte de su estructura y que, por añadidura, conozcan y defiendan su filosofía de trabajo.

Ríos explica que el club ni siquiera se lo ha comunicado oficialmente, pero que da la decisión por asumida. “Me encontré con los representantes de Dynamo un poco de forma casual en Los Barrios y en el transcurso de la conversación ya me dejaron entrever que iban a traer un cuerpo técnico de su empresa”, relata el preparador.

“No tengo que valorar esa decisión, ni me parece buena ni me parece mala”, argumenta el sanluqueño, poco dado a generar polémicas. “Ellos entran en el club y lógicamente traen sus ideas y me resulta fácil comprender que prefieran un cuerpo técnico de su plena confianza, no tengo nada que decir”.

"Probablemente yo haría lo mismo, traer un entrenador de mi confianza"

“Probablemente en su lugar yo haría lo mismo, rodearme de gente de mi confianza”, abunda.

Ríos –que la campaña pasada logró una permanencia casi milagrosa con la Unión y tampoco fue renovado– subraya que “estaba por la labor de continuar en el cargo”, entre otras muchas cosas porque como ya hizo saber en numerosas ocasiones durante la temporada se siente “muy a gusto en Los Barrios”.

“Era consciente de que este grupo uruguayo iba a tomar el mando y claro mi interés era mantener una conversación con ellos, para que en el caso de que quisieran que yo continuase conocer de primera mano el proyecto”, explica.

Carlos Ríos elude hace balance de la temporada: “Mirar atrás ya no vale de nada. El balance que hago es que donde voy trato de hacerlo lo mejor posible, que el equipo ha estado hasta el último momento con posibilidades de jugar la liguilla y me quedo con eso. Más balance... el tiempo que voy a gastar en hacerlo es tiempo que le quito a pensar en la posibilidad de entrenar a otro equipo, que es lo que ahora me debe ocupar”.

El ya expreparador barreño asegura que aún no baraja oferta alguna de cara al futuro. “A ver si surge algo y si no, a esperar”, dice.

Preguntado por lo que sucederá si, como ya aconteció a mitad de esta temporada, la UD Los Barrios vuelve a llamar a su puerta, responde: “Escuchar el proyecto que me estén ofreciendo en ese momento y si es interesante, volvería, porque me voy de Los Barrios tanto a nivel deportivo como personal súper agradecido a todo el mundo y súper contento y eso supone que si hay una opción, es cuestión de ponerse de acuerdo”.