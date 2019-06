Carlos Ríos no será renovado y dejará de desempeñar las funciones de entrenador de la Unión Deportiva Los Barrios. El grupo Dynamo Sport, que como adelantó este diario se hace cargo de la gestión deportiva del conjunto de la Villa, ha tomado la decisión de prescindir del preparador sanluqueño no tanto porque no valore el trabajo que éste ha desempeñado sino porque quiere poner al frente de la plantilla a un cuerpo técnico de su confianza.

Por segunda temporada consecutiva Carlos Ríos finaliza la andadura en la Unión pero no comenzará la siguiente. Después de relevar a Rafa Escobar el pasado mes de febrero y de llegar con opciones de disputar la fase de ascenso a la Segunda B hasta la última jornada, el cambio drástico en la dirección deportiva del conjunto barreño, que desde ahora será responsabilidad de Dynamo Sport, le señala como la primera víctima de la operación.

Dynamo Sport toma esa decisión sin hacer un solo reproche al preparador por su trabajo, sino más bien porque quiere poner al frente de la plantilla del San Rafael a entrenadores que formen parte de su estructura y que, por lo tanto, conozcan defiendan su filosofía de trabajo.

Los integrantes de la actual junta directiva, con Álvaro Moya a la cabeza, tendrán más un papel de representación de la entidad y de gestión, mientras que se mantendrán al margen de la confección del plantel, en el que es fácil vaticinar que se producirá una profundísima remodelación.