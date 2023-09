Udea se presenta este viernes (20:00) a la hinchada de Algeciras

Udea se presenta este viernes 22 de septiembre (20:00) en sociedad. El conjunto que entrena Javi Malla recibe en el Juan Carlos Mateo de Algeciras al Enrique Soler de Melilla. Ambos conjuntos militarán la próxima andadura en la Conferencia Oeste de la LEB Plata, la tercera categoría del escalafón nacional. El precio de la entrada para este primer amistoso es de cinco euros. Los menores de 16 años tendrán acceso gratuito a las instalaciones.

Después de caer (90-82) en las semifinales del trofeo de La Palma del Condado a manos del Ciudad de Huelva (también de LEB Plata) en un partido que afrontó lastrado por las bajas, Udea cuenta ya con toda su plantilla a disposición del técnico, si bien es cierto que algunos jugadores aún no están al cien por cien.

El el caso de Issa Thiam, que se incorporó este miércoles al trabajo y aún tendrá que coger el ritmo; el base linense Miki Ortega, que arrastra algunas molestias y Fernando Revilla, que sigue a vueltas con su lesión de rodilla.

Malla subraya que tras el primer amistoso su plantilla ha trabajado para mejorar el balance defensivo y destaca la remodelación que ha sufrido la plantilla de su rival, ante el que espera “un partido duro como los que ya empezarán a ser los de la liga a partir del siete de octubre”, fecha señalada para el inicio de la competición.

El conjunto algecireño ha llevado a cabo esta temporada ocho contrataciones, las de Pablo Fercho, Arsone Mendy, Fernando Revilla, Javi Balastegui, David Orrit, Sergio Cecilia, Riley Hayes, y Víctor Chernodolia, y permanecen en el plantel Issa Thiam, Jere Vucica y Alejandro Rodríguez y del capitán Miki Ortega.

Tras la disputa de este amistoso, Udea viajará hasta la capital onubense para medirse el martes (20:00) al Huelva Comercio de la LEB Plata.

El Enrique Soler, muy renovado

El Melilla Ciudad del Deporte Enrique Soler de LEB Plata, el segundo equipo del escalafón baloncestístico de la ciudad autónoma, ha experimentado este verano un cambio radical. La más llamativa de todas es que el sempiterno Javi Nieto ha dejado las funciones de entrenador y se centra solo en la coordinación de cantera de la entidad.

Su relevo en el banquillo es el melillense Alejandro Alcoba, de 44 años, con pasado en el Novaschool de Liga EBA, pero sobre todo con una vinculación larguísimo, primero como entrenador ayudante y más tarde como primer técnico del CB Melilla Baloncesto, el decano de la LEB Oro.

La plantilla cuenta con solo un jugador del curso pasado (el pívot Serigne Ndiaye) y ha llevado a cabo once contrataciones, si bien dos de sus extranjeros (Chinedu Okanu y Philip Pepple) aún no se han incorporado al trabajo y no viajarán hasta Algeciras este viernes a mediodía.

Forman el plantel los bases Álex Orozco (Aridane de Liga EBA) y Luis García (Huesca, LEB Plata); los escoltas Guillém Vázquez (Cornellá, LEB Plata), Ezequiel Herrera (Navarra, LEB Plata), Franger Pirela (Baskonia B, LEB Plata); los aleros Jaxon Knotek (American University Eagles de la NCAA Estadounidense), Jesús Castillo (Talavera, LEB Plata), Xavi López (Zornotza, LEB Plata) y los interiores Serigne Ndiaye (renovado), Iñaki Ordóñez (Navarra, LEB Plata), Chinedu Okanu (Grand Valley State, de la NCAA II) y el nigeriano Philip Pepple (Seattle SH de la TBL American semi-professional league).

El Enrique Soler llega de disputar dos partidos de pretemporada. En el primero se impuso a su filial de Liga EBA y en el segundo cayó ante el CB Melilla de LEB Oro (81-71).

Tras jugar en Algeciras, los norteafricanos viajaran hasta la capital onubense para medirse el sábado (17:00) al Ciudad de Huelva, tras haberse anulado su amistoso en La Zubia (Liga EBA) por el amplio número de lesionados que presente al equipo granadino.