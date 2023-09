Udea cae ante el Ciudad de Huelva en el trofeo de La Palma (90-82)

Udea Algeciras ha quedado eliminado al caer (90-82) ante el Ciudad de Huelva, ambos de LEB Plata, en la primera semifinal del torneo del trigésimo aniversario de la fundación del CB La Palma, disputado en el pabellón municipal de La Palma del Condado. Los que entrena Javi Malla pagaron, en un partido físicamente muy exigente, las ausencias de Issa Thiam, que aún no se ha incorporado, y de los lesionados Fernando Revilla y Miki Ortega. Además Jere Vucica, con problemas en la espalda, tuvo una presencia testimonial, con lo que la rotación real quedó reducida a ocho jugadores.

Udea regresó con buenas sensaciones en La Palma, pero el mayor acierto en el lanzamiento del Ciudad de Huelva (con un porcentaje inhabitual a estas alturas de la pretemporada), su mayor rotación y un puntito más de preparación decidieron un choque intenso en el que la mayor virtud de los algecireños fue no bajar los brazos hasta el último segundo.

Los dos primeros cuartos estuvieron presididos por el equilibrio, aunque los onubenses se las ingeniaban para ir casi siempre por delante. El primer cuarto finalizó 23-18 y aunque Udea llego a ponerse por delante (34-35) mediada la segunda entrega, al descanso el marcador era de 46-43- Las espadas estaban en todo lo alto.

La vuelta del vestuario se le atragantó a Udea, que pronto se vio once puntos abajo (61-50) para llegar al final del tercer cuarto con 68-54. Los visitantes, pese a sus limitaciones en efectivos, no solo no tiraron la toalla, sino que con un buen parcial volvieron a meterse en el partido para colocarse seis abajo a falta de poco más de tres minutos (84-78).

Fue ahí cuando apareció la figura del internacional balinés Chabi Yo, quien con un par de rebotes decisivos acabó por hacer inútil el esfuerzo de los algecireños hasta llegar al 90-82 final.

Real Betis (LEB Oro) y Morón (Plata) se jugaban en el momento de confeccionar esta información la otra plaza en la final, que se escenificará el domingo a las 12:00. No está convocado el partido por el tercer y cuarto puesto.