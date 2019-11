Después de una semana de descanso, la Unión Linense de Baloncesto (ULB) regresa este sábado (19:30) al pabellón de La Línea para medirse en encuentro de la séptima jornada al filial del Real Betis. Los de Vicente González defenderán ante los hispalenses su condición de líderes del grupo DB de la Conferencia Sur de la Liga EBA, un puesto al que se aferran con un balance de 4-1, idéntico al de Cimbis San Fernando y Huelva.

La semana de paréntesis tras su meritoria victoria en la cancha del Tortas del Casar ha sentado de lujo a la plantilla de la ULB, a la que ha permitido restañar los lógicos problemas físicos que van surgiendo a medida que avanza la competición.

El preparador, empero, no tendrá que realizar tampoco esta semana descarte alguno, ya que Fali Aradas sufrió el miércoles un esguince de tobillo durante la sesión de trabajo y el cuerpo técnico es poco partidario de forzar a sus hombres y menos aún a estas alturas de competición.

“Nunca se sabe si esa semana de descanso es buena o mala, pero entiendo que a nosotros nos ha venido bien para desconectar un poquito, que algunos jugadores puedan dejar atrás molestias físicas y para cargar de arsenal táctico al equipo pensando en lo que aún queda por delante”, reflexiona el preparador de los albinegros.

La ULB, que se mantiene invicta en casa, donde se está mostrando intratable, afronta un encuentro ante un rival mucho más complicado que en cursos anteriores, hasta el punto de que no hay que descartar que el resultado pueda contabilizar en la segunda fase de la competición.

“Es un equipo con talento físico y técnico, cuajado de jugadores de futuro y encima esta temporada esos chicos están compitiendo mejor que otros años y en una liga muy igualada hay que tener mucho cuidado y poner los cinco sentidos en cada partido para no conceder facilidades a los rivales”, advierte el entrenador local.

González ve a los suyos “muy enchufados y con ganas de volver a competir” así que está confiado en que “aunque será difícil” sus pupilos puedan sumar una nueva victoria.

Los béticos, con juniors, capaces de competir

El filial del Real Betis Energía Plus de la ACB apuesta también esta temporada por jugadores que aún están en edad junior como son los casos de Zhang Zhiyao, Adrián Doblado, Pablo Marín o Kennedy Clement, a los que se les sumó el prometedor Ibrahim Magassa, procedente del CB Torrelodones.

Los verdiblancos vienen de enlazar dos victorias y como visitantes han conseguido un solo triunfo, en la cancha del CB San Fernando, después de perder en las pistas de Cimbis y Utrera.

Lejos de ser aquel conjunto frágil de otras temporadas que apenas rascaba victorias en la primera fase, en la presente andadura compite en todos sus duelos.

Los horarios y marcadores de los encuentros de la séptima jornada, una vez celebrados los mismos, se pueden consultar en este enlace.