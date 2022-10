Otaegui acaricia la victoria en Valderrama

Los dieciocho hoyos del Real Club de Golf Valderrama del San Roque, que durante tantos años alardearon de no entenderse con el producto nacional, se rinden ahora a la Armada española. En una tercera vuelta magistral Adrián Otaegui firmó 64 (-7), unos números al alcance de muy pocos en el mítico escenario de la Ryder Cup de 1997. Esas cifras le dejan solo en una cabeza que un día antes era tricéfala. Acredita -16 en el acumulado de las tres primeras vueltas y afronta la última, la de este domingo, con seis de ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores. Y con esa diferencia ya cuesta emplear el término inmediatos: el malagueño Ángel Hidalgo y el sueco Joakim Lagergren, que aguanta ahí, como una amenaza al dominio español.

Este Andalucía Valderrama, que vio aumentado en su tercera jornada la presencia de unos espectadores que se mostraban remolones, es el torneo de los españoles. Una cita de la que se desprendió el guadiareño Álvaro Quirós con su vuelta del viernes (+11), que le impidió pasar el corte. Una frontera que sí cruzó otro sanroqueño, el prometedor amateur Ángel Ayora, que después de su +3 está en unos más que aceptable +6.

Otaegui tiene a su alcance un triunfo que, no solo por el escenario tiene un sabor especial. Si levanta el trofeo este domingo supondrá que los españoles habrán logrado 200 títulos en Europa. Un dato que habla por sí solo del poderío demostrado a lo largo de los años no solo por los jugadores que están ahora en primer plano, sino por otros que no hace falta nombrar y que todos los aficionados (y los que no lo son tanto) tienen en su memoria.

El donostiarra cimentó su espectacular vuelta en una secuencia de cuatro birdies en los seis primeros hoyos. Llegó en el séptimo su primer y a la postre solitario bogey. No le supuso ningún trauma. Enmendó en el ocho antes de hilar una sucesión de pares que desembocaron en traca final: cerró con birdies al 16, 17 y 18. Esa ráfaga final de desafíos al campo le otorgó una ventaja que será difícil que dilapide en un campo como Valderrama, por mucho que este año, posiblemente como consecuencia de las excelentes condiciones meteorológicas, esté permitiendo tarjetas más bajas que de costumbre (el año pasado Fitzpatrick ganó con -6 y el anterior lo hizo Catlin con +2).

Hidalgo, que repitió el 67 de la segunda jornada, tendrán que acelerar pronto este domingo si quieren poner presión en las espaldas de Otaegui, que sabe lo que es gestionar las emociones en una ronda final, no en vano ha ganado tres veces en el DP World Tour, antiguo European.

Y tampoco se puede despistar, porque detrás amenazan golfistas muy avezados como el australiano Min Woo Lee y el escocés Bob McIntyre, en -9 y -7, con ganas de escalar posiciones.

Entre el resto de españoles Pep Anglés, entre los líderes el primer día, no pasó del par tras un 75 demoledor el viernes y sigue en -1. Nacho Elvira y Sebas García, al par y +5 este sábado, están empatados con el campo.

