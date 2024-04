Nia Suardiaz, doble campeona en la GWA Wingfoil World Cup

Suma y sigue. La tarifeña Nia Suardiaz, vigente campeóna mundial de wingfoil en las modalidades de surf-freestyle y freefly-slalom se ha proclamado, incluso antes de que finalice la competición, vencedora en ambas modalidades de la GWA Wingfoil World Cup (la Copa Mundial femenina). que se está celebrando en la localidad francesa de Leucate. En categoría masculina la victoria correspondió al estadounidense Christopher Macdonald.

En la disciplina de surf-freestyle, Nia Suardiaz se alzó con la victoria tras una final electrizante en la que exhibió su habilidad con maniobras audaces y precisas. Con su emblemático Backflip invertido, estableció un nuevo estándar insuperable para sus rivales en esta prueba, asegurando su primer título del año en un evento repleto de talento internacional.

Hubo, por cierto, doblete español, con la segunda posición para Mar de Arce (la vigente campeona del mundo de Big Air).

Pero con esa prueba no se daba por contenta. La deportista del Náutico de Sevilla volvió a mostrar su voracidad. En freefly-slalom, continuó desplegando el dominio que, a pesar de su juventud, ya exhibió el pasado año.

A pesar de la feroz competencia, la rider de Tarifa mantuvo su ventaja desde el inicio hasta el último segundo. Esta vez por delante de la francesa Kylie Belloeuvre. La española Mar de Arce se subió de nuevo al podio en tercera posición.

Como es obvio, Suardiaz para a encabezar la clasificación femenina del circuito mundial con estos dos triunfos.

"Estoy muy feliz de conseguir la victoria aquí en Leucate, no vine a este evento con grandes expectativas. No he tenido mucho tiempo para entrenar porque he tenido que estudiar mucho este año. Sin embargo, estaba súper motivado para venir y dar lo mejor de mí y estoy feliz de haber conseguido un nuevo truco: el combo de backflip", dijo Suardiaz.

La tarifeña inició el pasado mes de febrero la modalidad Wave (Olas) del GWA Wingfoil World Tour, cuya primera prueba tuvo como escenario Ponta Preta, en la Isla de la Sal, en la República de Cabo Verde. Entonces finalizó en tercera posición.