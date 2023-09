La tarifeña Nia Suardiaz, campeona del Mundo absoluta de surf-freestyle

La tarifeña Nia Suardiaz, de solo 16 años, logró este lunes su primer campeonato del Mundo absoluto de surf en la modalidad de freestyle tras imponerse en la última de las pruebas de la Copa del Mundo GWA Wingfoil, que se celebra en Hvide Sande (Dinamarca). Suardiaz une este éxito a su condición de doble campeona del mundo junior, obtenida el pasado mes de julio. La tarifeña mantiene, además, serias aspiraciones de hacerse con el Mundial de olas, que se resolverá a finales de septiembre en Marruecos.

La deportista de Tarifa, que ha revolucionado el universo del wingfoil, ha arrasado con todo lo que se le presentó a lo largo del campeonato y se aseguró el título incluso cuando aún quedan dos pruebas de surf-freestyle en el GWA Wingfoil World Tour.

“Es increíble convertirse aquí en campeona mundial de surf-freestyle”, dijo Suardiaz durante la entrega de trofeos. “Este era mi objetivo desde el año pasado, cuando se me escapó y acabé segunda. He estado entrenando mucho y he enfocado mi esfuerzo en hacerme con el título. Estaba un poco nerviosa antes de la final porque sabía que sería campeona del mundo si ganaba, pero todo salió bien. Estoy entusiasmada”.

La selecta flota femenina, integrada por diez riders, fue la primera en llegar al agua en esta competición. Tras un breve descanso cuando amainó el viento, el director de carrera optó por cambiar el formato. Con un poco de oleaje, una ola y un truco fueron los puntos contabilizados, después de haber alterado el escenario.

En la primera semifinal, la excampeona del mundo Bowien van der Linden (NED) consiguió un puesto en la final. La holandesa superó a su antigua enemiga, Orane Ceris (FRA), que acabaría subiendo al tercer cajón del podio.

En la segunda semifinal, la francesa Kylie Belloeuvre asustó un poco a Suardiaz, pero la tarifeña ganó la eliminatoria por menos de un punto. El Toeside Frontside 5 de Suardiaz inclinó la balanza a su favor.

El primer intento de disputar la final entre Suardiaz y Van der Linden fracasó cuando algunos corredores invadieron el box de competición y hubo que repetirla. La puntuación de la ola de Suardiaz y, coincidentemente, el Frontside 3 idéntico, obtuvieron puntuaciones más altas y le dieron la victoria sobre Van der Linden.

"Me siento bien; Estoy emocionado con mi segundo puesto”, dijo Van der Linden. “La final fue muy buena. Lo di todo y estuvo muy cerca. Así que estoy contento con mi competición. Fue un día de emociones encontradas. Todo estaba un poco confuso. Tuvimos dos finales, así que tuvimos un poco de práctica extra”.

En la competición masculina el actual campeón mundial de surf-freestyle, el francés Malo Guénolé, de 18 años, se mantuvo en la carrera para retener su título mundial después de su victoria en Hvide Sande. Fue su primera victoria en surf-freestyle desde que fue coronado monarca del planeta.

Resultados GWA Wingfoil World Cup Denmark 2023

Surf-Freestyle (Masculino)

Malo Guénolé (FRA) Bastien Escofet (FRA) Alan Fedit (FRA) Chris MacDonald (USA)

Surf-Freestyle (Femenina)