La Unión Deportiva Los Barrios se fue de vacío en su segundo partido a domicilio, el tercero de la temporada tras su vuelta a la competición. Los gualdiverdes cosecharon ante el Xerez Club Deportivo su segunda derrota, segunda también a domicilio, en el grupo X-A de la Tercera división. Los azulinos ganaron por 1-0 en La Juventud en un encuentro espeso gracias a un golazo de Chuma a la media hora de la primera mitad.

La Unión no logró puntuar en Jerez después de llegar al campo jerezano con una gran cantidad de bajas y jugadores tocados. Keko Rosano, el técnico gualdiverde, tuvo que recurrir a un once de circunstancias debido a una plantilla prácticamente en cuadro y, con esos jugadores, los barreños no pudieron arrancar al menos un punto. Tan mal andan de efectivos los barreños que incluso tuvieron que recurrir a un renqueante Karim para reforzar la delantera cuando trataban de levantar el marcador adverso.

Los locales sabían que no podían especular y entraron al partido decididos, con el control del balón, con ganas y generando peligro, aunque, al igual que ante el Conil en su otro compromiso en casa, les faltaba acierto a la hora de definir. Al tiempo, la Unión esperaba atrás, aguantando el tipo y buscando una contra salvadora con la que tomar aire y hacer daño a los azulinos.

Un activo Chuma tuvo dos buenas oportunidades para el Xerez, pero en ambas se topó con un inspirado Benito del Valle. Y a la tercera no perdonó. El atacante, siempre bien colocado, mandó de volea en el segundo palo al fondo de la red un lanzamiento desde la esquina de Juanca. Golazo para abrir la lata superada la media hora de juego.

Tras el tanto, el partido se ralentizó y el Xerez ya no llegaba con tanta claridad arriba, aunque seguía manteniendo a raya a un rival que le vio la cara a Iván Ares, el meta local. El árbitro mandó a los vestuarios a los dos equipos y el parón llegó con una bronca importante en el túnel de vestuarios entre unos y otros.

Segundo acto, nulo

El segundo tiempo arrancó con los mismos protagonistas y la misma tónica del tramo final del primero. A los xerecistas les costaba muchísimo resolver en ataque. En el minuto 54, Pato puso a prueba a Del Valle con un tiro duro y abajo que el portero sacó con seguridad.

El crono avanzaba y la Unión seguía sin lograr el empate que les permitiera llevarse algún punto del estadio de la Juventud. En el 78’, Valdri reclamó penalti al caer entre los dos centrales azulinos, Rodri y Lucas Correa, pero el árbitro le señaló mano en el control. El Xerez, perdido, tampoco encontraba la forma de ampliar la ventaja y, enredado, en la recta final estaba más pendiente de que el árbitro diese por terminado el encuentro que del propio juego.

La última oportunidad del partido fue para la Unión, a través de Bouba, que, con un disparo desde el lateral del área, puso el corazón en un puño a los azulinos. Allí apareció un seguro Iván Ares para detener el lanzamiento.

No hubo tiempo para más y la Unión se fue de vacío, con ganas de resarcirse en casa tras contar sus dos últimas salidas por derrotas después de la sufrida hace ya catorce días frente al Arcos. Para tratar de cambiar la cara, los gualdiverdes esperan que el San Rafael sirva como fortín para sumar su segunda victoria de la temporada. Al otro lado esperará el día 22 el Conil, un conjunto que todavía no conoce ni la victoria ni la derrota en la presente liga, ya que cuenta todos sus partidos por empates.