El Arcos CF llega este domingo al San Rafael para enfrentarse a la Unión Deportiva Los Barrios (17.30, a través de Footters) en medio de una racha negativa, ya que sólo ha vencido una vez, al Sevilla C, en los últimos siete partidos. El resto se salda con tres empates y tres derrotas.

Además, el equipo entrenado por Alberto Vázquez solo ha conseguido una victoria a domicilio en el presente campeonato, ante el Pozoblanco (0-2), que se añade a la automática por su inexistente encuentro ante el Écija. En el resto de encuentros fuera de casa ha cosechado cinco derrotas, una menos de las que lleva en toda la temporada.

En el global, además de las seis derrotas ya reseñadas, el Arcos ha empatado cinco encuentros y ganado en cuatro ocasiones, que le colocan en la 14ª posición del grupo X de Tercera división, con 17 puntos.

Vázquez afronta el partido sin bajas e incluso tuvo que hacer descartes. Entre los citados destacan los veteranos Maqui y Luis Castillo, y el goleador Alvarito, que lleva seis tantos en su cuenta particular. En las filas del Arcos se encuentra también el portero Barroso, cedido por el Algeciras, y Rosales, que el verano pasado estuvo a punto de fichar por la Unión pero finalmente el acuerdo no cuajó.

La lista de convocados es la siguiente: Lebrón, Barroso; Alberto Fernández, José Carmona, Rober Barba, Pedro, Joaqui, Rosales, Luis Castillo, Alberto Durán, Alvarado, Rafita, Quintana, Ángel, Maqui; Alvarito, Álvaro Domínguez y Samu.

Alberto Vázquez, entrenador del Arcos, califica a la UD Los Barrios, su próximo rival, como “un equipo interesante y aguerrido” y asegura que a pesar de que los gualdiverdes llevan más de un año sin conocer la derrota en el San Rafael, prefiere ese escenario al alternativo de Los Cortijillos donde el equipo de Pallarés se enfrentó al Puente Genil (0-3).

“Yo veo a la Unión como un equipo interesante, aguerrido, compensado, que encaja pocos goles porque cuenta con gente experimentada atrás y que de tres cuartos de campo hacia arriba cuenta con jugadores muy dinámicos”, analiza.

Vázquez está convencido de que a pesar de que su equipo solo ha sumado una sola victoria en las siete últimas jornadas, los números no le hacen justicia a los arcenses. “Cada partido es un mundo y las sensaciones son diferentes a los números. No me gusta hablar de suerte, pero ha habido partidos en los que hemos dado dos veces en los palos... detallitos”.