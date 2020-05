El Lleida recurre en la justicia ordinaria el desenlace de la Segunda B

El Lleida Sportiu ha anunciado que ha decidido presentar una denuncia ante la justicia ordinaria contra la decisión de la Real Federación Española de Fútbol de dar por finalizada la temporada regular en Segunda división B tras la jornada del ocho de mayo sin descensos y con un play-off exprés para los cuatro primeros clasificados. El conjunto ilerdense, que era quinto del grupo IIII de la categoría de bronce, a tres puntos del cuarto (Cornellá), sostiene que la Federación “no tiene la potestad de cambiar el formato de la competición a media temporada "

IU Sport se hace eco de unas declaraciones de Albert Esteve, presidente del Lleida Esportiu, quien matiene que la resolución que se ha dado a la competición no se ajusta a derecho y anuncia que recurrirá a la justicia ordinaria "para defender los intereses del club y los trabajadores".

El mandatario ilerdense vaticina que el suyo no será el único club que recurra a esta fórmula para defender sus derechos: "La Federación tiene el poder para suspender la competición, temporal o definitivamente, pero no para cambiar las reglas a media temporada. Si hay que cambiar el formato tiene que ser por consenso", sostiene.

El Lleida considera que se hubiese tenido que terminar la competición regular sin prisa. "¿Por qué no podemos acabar las diez jornadas a partir de agosto y en diciembre ya empezar la nueva temporada?", se pregunta Esteve, que utiliza unos argumentos muy similares al presidente de la Real Balompédica, Raffaele Pandalone. "Es más fácil organizar 10 jornadas que 38, y todo apunta que en setiembre, octubre y noviembre tampoco se podrá jugar".

En cambio, y a pesar de compartir la disconformidad con la decisión, el Olot, séptimo clasificado en este grupo III, no pretende llevar el caso a la justicia, según explica esta misma publicación. "Nosotros no pondremos pleitos ni amenazaremos a la Federación, pero nos gustaría que el criterio hubiese sido homogéneo. No entendemos por qué se mantienen las reglas de la competición para el ascenso y no para el descenso", manifestó a EFE su presidente, Joan Agustí.

"Una solución adecuada, según el club gerundese, hubiese sido decidir el ascenso entre los ocho primeros clasificados de cada grupo y el descenso entre los ocho últimos, con eliminatorias previas para los equipos que en el momento de parar la competición, a falta de diez jornadas, no ocuparan puestos de ascenso", abunda.