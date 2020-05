El presidente de la Real Balompédica Linense, Raffaele Pandalone, ha defendido este jueves que la competición en Segunda B “debería ser nula”, sin ascensos, descensos ni play-off, ha deslizado que desde que la Federación consultó a los clubes estos han hablado “solo por sus intereses” y ha lanzado una defensa del organismo que encabeza Luis Rubiales “porque en estos momentos tomar decisiones no es fácil”.

El empresario italiano, como ha sido norma desde que comenzó la crisis sanitaria generada por el Covid-19 (coronavirus) ha comparecido en una vídeoconferencia en la que ha aceptado preguntas de los representantes de los medios de comunicación y de los aficionados y en la que comenzó en un tono muy institucional para acabar, después de más de una hora, en otro mucho más relejado.

“Si como ha informado la Federación la liga termina, debería ser nula, porque si empezamos a opinar desde el punto de vista deportivo cada uno miramos por nuestros intereses y parece que se nos olvida que hay mucha gente que muere cada día por culpa de este maldito virus”, aseguró el máximo responsable del equipo de La Línea.

“Si no se cancela y aunque yo soy partidario de ganar las cosas en el campo, la Balona [que era séptima en el momento de la suspensión y por lo tanto estaba tres puestos por detrás de la zona que da derecho a jugar la liguilla] quiere jugar el play-off porque teníamos opciones y quedaban muchas jornadas”, defendió. “Pero yo lo siento por los de arriba, el argumento no puede ser cuánto te has gastado, estamos ante una situación diferente, sin precedentes y hay que asumirla”.

“Yo sigo pensando que la competición se podría haber reanudado en octubre y finalizar el diciembre, pero si no se juega, no se juega lo que no puede ser es que unos sí y otros no”, recalcó el mandatario albinegro, que a la vista de las exigencias médicas del Consejo Superior de Deportes para poner en marcha de nuevo la competición expresó sus dudas sobre si podrán disputarse las fases de ascenso. “Aunque al final me tendré que adaptar, como todos, a lo que decida la Federación Española”.

“Que no se nos olvide que esto es Segunda B, ¿qué hacemos con los jugadores, los encerramos unas semanas en pisos de 50 metros?”, se preguntó. “Y además cuándo. Todavía no hay fecha para esos play-off porque en realidad no se sabe si podrán jugarse. ¿Hasta cuándo hay que prolongar los contratos? Porque no hay que olvidar que nuestros futbolistas están sujetos a un ERTE, con todo lo que eso conlleva”

Tanto es así que Pandalone desveló que el próximo fin de semana tiene previsto mantener una charla on line “con los capitanes y el míster” en referencia al renovado Antonio Calderón, “para ir tomando decisiones de cara al futuro”.

“Yo opino, y ya digo que cualquier medida de la Federación es complicada, que la solución que van a dar con cinco grupos para la temporada próxima es inviable”, dijo. “Es mejor una mala verdad ahora que mil mentiras más adelante”.

¿Los abonos? Apelo al apartado sentimental. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena"

El presidente esquivó la pregunta referida al precio de los abonos de la próxima campaña si se juega, como todo parece indicar, la primera vuelta a puerta cerrada, pero dejó entrever sus intenciones: “Yo que siempre digo que esto del fútbol es una empresa en este caso apelo al apartado sentimental. Cada uno vamos a tener que aportar nuestro granito de arena y hacer nuestra parte, pero vaya, que aún no puede contestar a eso, ya se verá qué pasa en el fútbol”.

Pandalone mantiene que su proyecto pasaba por lograr el ascenso a Segunda en los dos próximos cursos, pero entiende que ahora cualquier objetivo queda en suspenso no solo por la posible creación de una nueva categoría intermedia (la Segunda B-Pro), sino porque es “imposible saber qué va a pasar no ya en el fútbol, sino en cualquier apartado de la vida”.