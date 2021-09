El cántabro ‘M&G Tressis’, primer líder del Nacional de J80 de La Línea

El cántabro M&G Tressis de Pablo Santurde es el primer líder del Campeonato de España de vela de clase J/80 que ha dado inicio este sábado en las aguas de la playa de Poniente y en el exterior de la ensenada del Puerto Deportivo Alcaidesa Marina de La Línea, con un día de retraso como consecuencia de la falta de viento del viernes y en una jornada muy complicada por las condiciones del mismo. La segunda plaza la ocupa el Princesa Yaiza del canario Rayco Tabares con los mismos puntos, y a dos de ambos, el tercer puesto es para el andaluz GP Bullhound de Per Roman y Pepequín Orbaneja.

La primera jornada se ha resuelto con tres pruebas y tres ganadores diferentes que dan cuenta de lo caro que va a estar el desenlace. El primer tanto del campeonato era para el cinco veces campeón del mundo Rayco Tabares con el Princesa Yaiza, secundado por el vigente campeón del mundo Pablo Santurde a los mandos del M&G Tressis y el GP Bullhound.

En la segunda, Tabares conseguía mantener el liderato con un segundo en una prueba que ganaron los andaluces, con el tercer puesto a manos de Santurde, lo que dejaba el tablero pendiente de la actuación de cada uno en lo que quedaba de jornada.

Así llegó la tercera y a la postre última prueba del día, que acabó con la victoria del M&G Tressis de Santurde, teniendo esta vez en su popa al Dr. Chacartegui de Javier Chacartegui, que se colaba por delante del Princesa Yaiza y el GP Bullhound, tercero y cuarto, respectivamente.

A Chacartegui, uno de los favoritos, la remontada le valía para situarse quinto a un punto del Biobizz de José Azqueta, al que le separan diez puntos del podio. Entre ambos se plantea otra interesante pelea en la que también tendrá mucho que decir el descarte, siempre que se completen al menos cinco pruebas. El sexto puesto es para Alcaidesa Marina de Pablo Villar, seguido del Península de John Bassadone, Matrako de Ricardo Díaz Munio, Michelle de Javier Padrón y Eureka Tech de Rafael Díaz que cierra el top10. A dos puestos de este primer grupo se sitúa el primer barco femenino, Dorsia Coviran de Natalia Vía Dufresne, que pudo recuperarse de un fuera de línea en la primera prueba con un 5º y un 7º en las otras dos pruebas.

No han sido unas condiciones fáciles para la flota en un campo de regatas que a ratos parecía jugarse una lotería, y tampoco lo han sido para el comité de regatas que dirige Ariane Mainemare. Tras un primer intento de prueba que tenía que ser anulada por un fuerte role tras la primera ceñida, se conseguía completar una prueba con vientos suaves del Sur en la que la flota navegó muy compacta, con mejor suerte para los que elegían la parte derecha del área de regatas, reubicado al límite de la dársena y la bahía.

Después de eso el viento caía y obligaba a esperar hasta establecerse un Poniente no demasiado generoso, pero sí suficiente para apagar las ganas de competir en una nueva prueba con el viento a un 270º y 8 nudos de máxima, condiciones que se mantenían para una tercera en la que el viento llegó a alcanzar los 11 nudos.

De cara a este domingo, el programa incluye tres nuevas pruebas a partir de las 12:00 horas.

Este sábado está anunciada una recepción en el Palacio de Exposiciones y Congresos en la que entre otros reconocimientos, está prevista entrega de la placa de campeón de Andalucía de J/80 2021 a los integrantes del barco Eureka Tech capitaneado por Rafael Díaz Soria, junto a Marco Belizón, Nacho Cifuentes y Francisco Javier Madrid, que lo conquistaron en La Línea a comienzos de este mes.

La clasificación íntegra de este Campeonato de España de J80 que se celebra en La Línea se puede consultar en este enlace: https://regatas.fav.es/es/default/races/race-resultsall/text/campeonato-de-espaa-j-80-2021-2021-es/menuaction/race