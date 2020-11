La algecireña Jennifer Gutiérrez ha sido convocada por la selección española femenina de balonmano para disputar el próximo Campeonato de Europa, que se celebrará del 3 al 20 de diciembre en Dinamarca. La jugadora criada en el BM Ciudad de Algeciras se mantiene en la columna vertebral del combinado que se alzó subcampeón del Mundo en Japón.

El deporte algecireño sigue de enhorabuena con el balonmano. Jennifer Gutiérrez suma y sigue. La internacional algecireña del Borussia Dortmund alemán echa raíces con las Guerreras y disfrutará de una nueva cita continental.

Carlos Viver, seleccionador de las Guerreras, ha facilitado este miércoles la lista de jugadoras convocadas para los próximos compromisos internacionales del equipo español: el XXIV Torneo Internacional de España y el Campeonato de Europa 2020.

La convocatoria de 16 jugadoras está formada por:

Portería | Silvia Navarro (Rocasa Gran Canaria), Mercedes Castellanos (Rincón Fertilidad Málaga)

Silvia Navarro (Rocasa Gran Canaria), Mercedes Castellanos (Rincón Fertilidad Málaga) Central | Silvia Arderius (Rincón Fertilidad Málaga), Alicia Fernández (Ramnicu Valcea), Nerea Pena (Team Esbjerg)

Silvia Arderius (Rincón Fertilidad Málaga), Alicia Fernández (Ramnicu Valcea), Nerea Pena (Team Esbjerg) Lateral Derecho | Almudena Rodríguez (CS Gloria Bistrita), Mireya González (Ramnicu Valcea)

Almudena Rodríguez (CS Gloria Bistrita), Mireya González (Ramnicu Valcea) Lateral Izquierdo | Lara González (ES Besançon), Carmen Campos (JDA Dijon)

Lara González (ES Besançon), Carmen Campos (JDA Dijon) Extremo Izquierdo | Jénnifer Gutiérrez (Borussia Dortmund), Soledad López (Rincón Fertilidad Málaga)

Jénnifer Gutiérrez (Borussia Dortmund), Soledad López (Rincón Fertilidad Málaga) Extremo Derecho | Carmen Martín (CSM Bucuresti), Marta López (Ramnicu Valcea)

Carmen Martín (CSM Bucuresti), Marta López (Ramnicu Valcea) Pivote | Ainhoa Hernández (Zubileta Evolution Zuazo), Lysa Tchaptchet (Elche Visitelche.com), Kaba Gassama (Nantes Atlantique)

La principal novedad de la lista de Carlos Viver –en la que conserva la columna vertebral del equipo con hasta 12 subcampeonas del mundo en sus filas– es Carmen Campos, que regresa al combinado español con el que se adjudicó la medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo de Tarragona 2018. La jugadora del JDA Dijon galo es una de las grandes perlas del balonmano femenino español, y este año ha dado el salto a la potente Ligue Butagaz Énergie de Francia, que lidera en su apartado de máximas anotadoras.

Junto a Carmen Campos, destaca la entrada de dos pivotes jóvenes que se estrenan en una gran cita internacional: Kaba Gassama y Lysa Tchaptchet. Formada en la cantera del Club Balonmano Granollers y fichada por el Nantes Atlantique hace dos semanas, Kaba Gassama hizo su debut con la elástica española, precisamente, a la par de Carlos Viver, en marzo de 2017 ante Rumanía. Tchaptchet, por su parte, afronta su segunda campaña en la Liga Guerreras Iberdrola en las filas del Elche Visitelche.com y ya estuvo a las órdenes de Carlos Viver en la última actividad del equipo español, en el mes de septiembre.

🇪🇸 ¡LAS #Guerreras ESTÁN DE VUELTA!🐱 Lola, la mascota del Mundial de España 2021, os ofrece en su cuenta de Instagram la lista de 1⃣6⃣ jugadoras elegidas para disputar el @EHFEURO 2020📲 https://t.co/eMxyhBJFDO#⃣ #ehfeuro2020 #handballispassion pic.twitter.com/kjBdjd9qvg — RFEBalonmano (@RFEBalonmano) November 18, 2020

La hoja de ruta de las Guerreras se inicia el próximo lunes, 23 de noviembre, en Torrelavega, localidad en la que está previsto que el combinado español prepare la cita continental del próximo mes en el marco del XXIV Torneo Internacional de España ante Brasil y Polonia.

"Todas las selecciones llegaremos en las mismas condiciones, lo que estamos viviendo este último año es algo que nos está pasando factura a todos, no debemos poner ningún tipo de excusa; es verdad que es un grupo en el que la mayoría de jugadoras acumulan muchas horas de trabajo juntas y las incorporaciones conocen perfectamente la sistemática, tenemos que tener una actitud positiva y no debemos poner ningún tipo de excusa en si hemos trabajado más o menos juntas, no creo que haya mucha diferencia entre nosotros y el resto de equipos", ha señalado Viver.