El Real Club de Golf Valderama, en Sotogrande (San Roque) abre el telón este jueves a su vigésimo quinto torneo valedero para el Circuito Europeo, el Andalucía Valderrama Masters. El más extraño de cuantos se han celebrado en esas prestigiosas instalaciones por cuanto las mismas permanecen cerradas al público y hasta los propios jugadores, incluso aquellos que tienen domicilio en los alrededores, están obligados a vivir en lo que se ha denominado la burbuja para tratar de impedir que el torneo se convierta en foco de un rebrote de Covid-19 (coronavirus), que ya le obligó a alterar la fecha inicialmente prevista. El sudafricano Christiaan Bezuidenhout, actual campeón, no defenderá el título.

Con una nómina de jugadores realmente atractiva (con el golfista local Álvaro Quirós y Chema Olazábal, constituido ya en leyenda, como cabezas de cartel de la Armada nacional), preñada de ganadores de Ryder Cup pero con ausencias tan significativas como la del número dos del planeta, Jon Rahm, o el otrora coorganizador del torneo, Sergio García, el Andalucía Valderrama Masters de 2020 no se constituirá en la fiesta social que cada año acompañaba a la competición deportiva. El European Tour ha impuesto medidas especialmente restrictivas y no solo es que no haya acceso de espectadores, como sucede en otras tantas actividades en Andalucía, es que quienes están dentro deben permanecer aislados durante toda la competición.

Aún así Valderrama celebra una verdadera fiesta. Lejos, muy lejos, queda ya aquella ilusión hecha realidad del siempre presente Jaime Ortiz Patiño. Desde entonces San Roque ha albergado, con el que comienza este jueves, 25 citas del Circuito Europeo, cuyos torneos están salpicados además por dos WGC American Express Championship y por la inolvidable Ryder Cup de 1997 que conquistó el equipo europeo capitaneado por el añorado Severiano Ballesteros.

Basta con echar un vistazo rápido a la relación de ganadores en ese escenario (desde sir Nick Faldo, su primer campeón, a figuras de talla mundial como Sandy Lyle, Colin Montgomerie, Bernhard Langer, Ian Poulter o Justin Rose, entre otros) para entender la relevancia de este escenario no ya a nivel europeo, sino Mundial.

Las calles y greens de Valderrama han dejado instantes inolvidables, como el empate de Bernhard Langer y Colin Montgomerie en 2002, el albatros de Miguel Ángel Jiménez en 1994 o los emocionantísimos desempates de Ian Poulter con Sergio García en 2004 o de Fredrik Jacobson con Carlos Rodiles el año anterior. En total, 16 ediciones en las que el Real Club Valderrama ejerció de juez justo pero exigente en el Volvo Masters.

Dónde y cuándo verlo por televisión

El evento se podrá seguir en directo por televisión a través del canal Movistar Golf, de la plataforma de pago Movistar+. Las retransmisiones arrancarán este jueves de 12.00 a 14.00 en el turno de mañana y de 15.00 a 18.00 en el de tarde, idéntico programa que se anuncia para el viernes.

El fin de semana, Movistar Golf conectará con Valderrama de 13.30 a 18.00 horas, tanto para tercera ronda, la del sábado, como para la cuarta y última, la del domingo 6.

El canal autonómico Andalucía TV emitirá en abierto el turno de tarde de las dos primeras rondas, de 15.30 a 18.00, y las dos rondas finales del fin de semana (horarios aún por determinar).

El horario de salida de esta primera vuelta se puede consultar en este enlace.