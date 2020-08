Lee Westwood, Thomas Bjørn y Martin Kaymer encabezarán el plantel internacional que disputará del 3 al 6 de septiembre el European Valderrama Masters, la única prueba del European Tour que se celebrará en España en 2020.

Los tres saben bien lo que supone enfrentarse al Real Club Valderrama y han cosechado resultados notables en las distintas pruebas que ha albergado este exigente recorrido. A los tres, también, les une una competición que supuso un espaldarazo para el club sanroqueño en 1997: la Ryder Cup.

Westwood y Bjørn debutaron a las órdenes del gran Seve Ballesteros en dicha edición y contribuyeron con su calidad y buen juego a la victoria europea por 14½ - 13½. Por su parte, Kaymer (que atesora tres triunfos colectivos en la Ryder en sus cuatro participaciones) se convirtió en protagonista de este certamen al culminar una remontada histórica contra Estados Unidos en Medinah en 2012, también a las órdenes de otro capitán español, José María Olazábal. España, la Ryder y Valderrama en una urdimbre de buenos recuerdos que unirá para siempre a estos jugadores.

“Qué podemos agregar sobre Valderrama que no se haya dicho ya. Es un campo de golf fantástico y 1997 fue muy especial porque debuté allí en la Ryder Cup y después me hice con el Volvo Masters en Montecastillo unas semanas después”, declaraba Westwood. “Es un campo increíblemente exigente y el hecho de que apenas haya cambiado en los últimos 30 años da fe de la calidad del diseño de Robert Trent Jones”.

El inglés podría igualar el récord de participaciones de un jugador europeo en la Ryder Cup, ya que si juega en la edición de Whistling Straits del año que viene este año sumaría once, la misma marca que tiene Nick Faldo. El exnúmero uno del mundo es actualmente tercero en la clasificación de la Race to Dubai patrocinada por Rolex gracias a la victoria que logró en enero en el Abu Dhabi HSBC Championship presented by EGA.

Su buen amigo Bjørn también está deseando volver al campo donde dio sus primeros pasos en la Ryder, un periplo que culminó con su capitanía victoriosa hace dos años en Le Golf National, París.

“Valderrama es un campo de golf espléndido y todos disfrutamos al volver a enfrentarnos a él”, explicaba el ganador de quince torneos del European Tour. “Debutar en la Ryder Cup en un equipo capitaneado por Seve, en su país y en una sede de primer orden fue increíblemente especial”.

Se unirá a ellos en las impecables calles del Real Club Valderrama Martin Kaymer, otro exnúmero uno del mundo, ganador de dos majors y autor del putt decisivo en el llamado “Milagro de Medinah”. El alemán, que rozó el título en el Volvo Masters de 2008, siempre ha dejado patente su afinidad por el recorrido de Sotogrande.

“Si hay un campo en el mundo donde quisiera jugar toda mi vida sería Valderrama, me parece precioso. Es muy exigente, requiere concentración y jugar bien todo tipo de golpes. Te obliga a pensar y la estrategia es fundamental, debes pensar siempre en colocar el segundo golpe. Es un campo muy atractivo”, indicaba el alemán en su última visita competitiva al club.

Bjørn, Kaymer y Westwood son tres de los diez jugadores Ryder (con Victor Dubuisson, Soren Kjeldsen, Andy Sullivan, Edoardo Molinari, Thorbjorn Olesen, David Howell y Peter Hanson) que disputarán el Estrella Damm N.A. Andalucía Masters, donde también competirá Bernd Wiesberger, ganador de siete títulos en el European Tour, tres de ellos logrados en una excepcional temporada 2019 que fue la mejor de su carrera. El austriaco se impuso en el Made in Denmark y luego se hizo con dos títulos de torneos pertenecientes a la Rolex Series, el Aberdeen Standard Investments Scottish Open y el Italian Open, triunfos que le permitieron escalar hasta la tercera plaza de la Race to Dubai.

Dentro del contingente internacional, también pelearán por la victoria en el Estrella Damm N.A. Andalucía Masters otros seis ganadores del circuito en 2020 (Rasmus Højgaard, Sami Välimäki, Joël Stalter, Renato Paratore, Andy Sullivan y Romain Langasque); miembros del top 100 del ranking mundial como Victor Perez, Mike Lorenzo-Vera (segundo el año pasado) y Thomas Detry (octavo en 2019); dos jugadores que ya saben lo que es ganar en Valderrama (Soren Kjeldsen, que ganó el Volvo Masters de 2008 y Andrew Johnston, campeón del Open de España de 2016); y otros 25 ganadores de torneos del European Tour, al margen de los ya mencionados anteriormente.