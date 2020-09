Las playas del Campo de Gibraltar estarán cerradas durante las noches, cumpliendo con la nueva regulación aprobada por la Junta de Andalucía. En las costas andaluzas, la permanencia en la playa solo estará permitida a partir de ahora entre las 7:00 y las 21:30, salvo para excepciones como la pesca, otras actividades individuales y la restauración.

"Los Ayuntamientos deberán tomar las medidas necesarias para el cierre de las playas para el ocio y esparcimiento, exceptuándose la pesca u otras actividades de carácter individual, en el intervalo horario de 21:30 a 07:00 horas del día siguiente, exceptuándose en todo caso los servicios de restauración instalados en las mismas que se regirán por el horario establecido para los mismos", publicó este martes el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Los Ayuntamientos del Campo de Gibraltar no consideran problemática esta nueva medida propuesta por la Junta de Andalucía y creen que no conllevará grandes cambios.

La decisión no ha pillado desprevenidos a los municipios, que no creen que esta situación suponga una gran alteración en la actividad que se venía desarrollando previamente en los arenales a estas horas del día. Algunos de ellos destacan que apenas han registrado reuniones como botellones durante la noche este verano y creen que, con la llegada del curso escolar y el otoño, esta posibilidad es todavía menor.

Algeciras no considera que la nueva situación vaya a producir un gran cambio la incorporación de esta medida. "Llevamos todo el verano con patrullas nocturnas que recorren tanto Getares como el Rinconcillo velando por el cumplimiento de las normativas higiénico-sanitarias y el cumplimiento de la distancia de seguridad, impidiendo la celebración de actividades de ocio grupales tales como el botellón” ha señalado en un comunicado el delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz.

El consistorio algecireño también ha celebrado que esta prohibición excluya a la pesca y la restauración. “Nos parece muy acertado que se haya dejado fuera de esta prohibición la pesca y otras actividades de carácter individual, así como los servicios de restauración instalados en las mismas, pues para nosotros la protección y promoción del deporte y de la hostelería, siempre cumpliendo con las medidas de seguridad establecidas legalmente, es importante”, ha concluido Muñoz.

Desde el Ayuntamiento de La Línea, señalan que la mayor parte de los usuarios de las playas del municipio se marchan habitualmente antes de esta hora. "Pasadas las ocho de la tarde, los bañistas suelen ir abandonando ya las playas. El tiempo ayuda a ello", señala el delegado de Seguridad linense, Bernardo Piña, que cree que la llegada del tiempo otoñal facilita esta medida.

Piña señala que en todo el verano no han registrado prácticamente presencia nocturna en estas zonas del municipio, ni siquiera de los más jóvenes. Tan solo en San Juan se registraron incidentes reseñables, cuando hubo que desalojar la playa de Santa Bárbara por exceso de aforo. El delegado municipal cree que, con la llegada del nuevo curso escolar, el riesgo de concentraciones es bajo.

De momento, el Ayuntamiento linense señalará que el sector de la Policía Local destinado a la vigilancia de las playas, que se encuentra activo hasta las diez de la noche, comprobará que no queda ningún grupo residual en los arenales pasadas las nueve y media. También se informará desde el servicio de megafonía de esta medida.

Una situación similar han vivido este verano en la playa de Palmones de Los Barrios. "Aquí no hemos tenido botellones. A lo mejor había algunos jóvenes comiendo algo y luego se marchaban, pero no hemos encontrado botellas o vasos y a estas alturas no creo que los vayamos a tener", destaca el delegado de Palmones, José Antonio Gómez.

El Consistorio barreño ha encargado este miércoles una cartelería para indicar de las nuevas normas de uso de la playa, que se colocará este mismo jueves, de forma que todos los usuarios estén advertidos de la situación de forma inmediata. Desde el Ayuntamiento, tampoco se piensa intensificar la vigilancia policial ya existente para disuadir del incumplimiento de esta nueva normativa.

En Tarifa, de momento no informan de medidas concretas de cara a esta nueva situación, pero sí explican desde el Ayuntamiento que desde el inicio del verano se ha pedido la colaboración de los bañistas para abandonar la playa desde las siete de la tarde para facilitar su limpieza. Añaden, además, que sobre las nueve de la noche, una patrulla de la Policía Local vigila la presencia de personas en las playas.

La única voz discordante es la de San Roque, que critica la decisión, pero aplicará al ser de obligado cumplimiento. El alcalde Juan Carlos Ruiz-Boix cree que a partir de las nueve de la noche duda que sea reseñable el número de personas que vayan a la playa, permitiendo un entorno espacioso para hacer deporte. "No sé qué busca el gobierno andaluz. Es una medida que creo que busca titulares más que perseguir que no haya ningún tipo de contagio", ha señalado el regidor.