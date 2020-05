El pasado 17 de marzo el Circuito Europeo de Golf Profesional (European Tour) hacía público lo que desde días antes era un secreto a voces: la crisis sanitaria generada por el Covid-19 (coronavirus) obligaba a la cancelación, al menos de forma temporal, de la edición 2020 del Andalucía Valderrama Masters, torneo que se celebra en el Real Club de Golf Valderrama de Sotogrande, en San Roque. Casi dos meses después la disputa de la cita deportiva más importante de cuantas se celebran en el Campo de Gibraltar sigue siendo una incógnita. Los más optimistas hablan de que después del anuncio este sábado por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del regreso del turismo y, por ende, de la apertura de las fronteras, en el próximo mes de julio, las posibilidades están “al cincuenta por ciento”.

La compleja maquinaria del Andalucía Valderrama Masters no se ha frenado en momento alguno. De hecho, el Ayuntamiento de San Roque informó el 21 de abril de que continuaban las gestiones con los mecenas del torneo y no es complicado escuchar en alguna cuña publicitaria radiofónica como una empresa se identifica como patrocinadora de esa prestigiosa competición que apadrina Sergio García a través de su Fundacón. Pero lase semanas van pasando, las fechas escasean y el Tour no se ha pronunciado.

La edición 2020 del Andalucía Valderrama Masters estaba prevista para el puente de mayo, lo que suponía una excelente novedad. Fue cancelado. “Si existe la posibilidad, el Circuito se pondrá en contacto con nosotros, propondrá una fecha y entre todas las partes estudiaremos la viabilidad. Ahora mismo, nada más se puede decir”, garantiza Javier Reviriego, director general del Real Club Valderrama