Álvaro Quirós es el único de los ocho españoles presentes en el Alfred Dunhill Links Championship que logró este sábado superar el corte. El torneo que se celebra en Escocia y que está dotado con 4.500.000 euros en premios, es sin duda el más peculiar del Circuito Europeo de Golf, por cuanto se disputa simultáneamente en tres campos bajo formato pro-am, de manera que estrellas del cine la televisión, el deporte y la música se mezclan con los profesionales de este deporte.

Después de haber pasado por los tres campos y en espera de la última vuelta, la que se jugará este domingo en el Old Course St. Andrews (par 72, 6.681 metros), el guadiareño comparte la plaza cuadragésima, con -10, eso sí a diez golpes de la pareja de cabeza, integrada por el francés Victor Perez y el británico Matthew Southgate.

Así narra lo sucedido en la tercera jornada el prestigioso portal Ten golf: “El Alfred Dunhill Links Championship sigue siendo una china en el zapato de la Armada. La tercera jornada en Escocia ha dejado un balance dantesco. De los ocho españoles presentes en la cita sólo uno ha conseguido superar el corte y se ha ganado su plaza en la última ronda. Una secuencia prodigiosa de Álvaro Quirós en el Old Course de St Andrews le ha permitido ser el único superviviente”

“Entre los hoyos 3 y 12 el golfista de Guadiaro ha firmado sus seis birdies del día, uno cada dos hoyos, como si fuera un reloj de precisión suiza. Sólo se saltó esta secuencia en los hoyos 9 y 10, donde consiguió dos de manera consecutiva. Sensacional racha de Quirós que le ha permitido acabar el día con un acumulado de -10. No tiene opciones de ganar el torneo, ya que se encuentra a diez golpes del liderato, pero al menos se deja una opción mañana de firmar otra gran vuelta en el Old Course y acercarse al top ten del torneo”, detalla