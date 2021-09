Gisela Pulido, entre las diez mejores en el Europeo de Fórmula Kite

Gisela Pulido ha destacado como la mejor deportista nacional al finalizar novena en el primer Campeonato de Europa de Fórmula Kite, que se ha celebrado en Montpellier (Francia). La tarifeña de origen catalán se ha hecho un sitio entre las diez mejores del continente en la futura clase olímpica de vela.

Los platos fuertes del día fueron las regatas semifinales de ambas categorías, con los doce elegidos (posiciones 3 a 14) divididos en dos grupos de seis, para decidir a los dos regatistas, tanto en masculino como en femenino, que se enfrentarían en la gran final a los defensores de los puestos 1 y 2, quienes habían firmado su pase al encabezar las clasificaciones al finalizar las regatas de flota.

Pulido se ganó el sábado el honor de estar entre este elenco de regatistas con un décimo segundo puesto en la general. Alcanzar los primeros puestos era muy difícil, pero Gisela, que ha demostrado ir de menos a más en este europeo, salvando un problema con el foil que le pasó factura en la primera jornada, salía a por todas.

La española cosechaba un segundo y un cuarto puesto que la situaban en la cuarta plaza de su grupo, lejos del pase a la final pero suficiente para cerrar su actuación en Montpellier en décima posición de la general open. Y con el buen sabor de boca de contarse entre las diez mejores raiders de Europa en el inicio de este ciclo olímpico.

Al finalizar el campeonato, Gisela se mostraba satisfecha y optimista: "Estoy contenta porque he ido remontando y, aunque con bastantes problemas a nivel técnico de material, fui mejorando hasta llegar al Top10. Lo positivo es que me he mantenido fuerte, con confianza y ahora lo que hay son muchas ganas de tenerlo todo a punto y pelear por el mundial que se celebrará en octubre en Torregrande, Italia".

Por lo que respecta a la categoría masculina, el mejor español ha sido el valenciano Alejandro Climent, clasificado en 16ª posición. El programa contemplaba hoy una última prueba para toda la flota que no ha podido disputarse ante la tardía entrada del viento y superarse el tiempo límite para poder dar la salida.

Antonio Mínguez, técnico de la RFEV desplazado a Montpellier con el equipo de regatistas, valora positivamente este primer encuentro internacional de cara a Paris 2024, haciendo especial hincapié en el desarrollo de los más jóvenes de la flota, “con mucho trabajo aún por realizar, pero con bastante nivel y potencial”.

Los nuevos campeones de Europa son los franceses Poema Newland y Axel Mazella.