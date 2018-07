Giovanni, en la órbita albinegra

La Real Balompédica Linense de Jordi Roger está muy cerca de hacerse con la cesión del ariete canario sub-23 Giovanni Rodríguez por una temporada, según informa Radio Marca Tenerife. La emisora canaria apuntó hace ayer que el delantero insular buscaría una salida del club blanquiazul y que el propio jugador estaría "ultimando los flecos" para marcharse cedido a la Balompédica.

Giovanni ya pidió "la salida" del Tenerife hace unos días, ante la marcha de otros jugadores importantes del equipo filial y la negativa a adherirse en pretemporada a la dinámica de trabajo del primer equipo chicharrero.

Todo apunta a que podría recalar en la entidad albinegra en los próximos días, que según Radio Marca estaría muy cerca de firmar por los albinegros por una temporada en calidad de cedido.

La incoporación de este delantero de 19 años reforzaría con una gran proyección la incompleta punta de ataque blanquinegra para esta temporada, que solo la componen el sevillano Juan Delgado, y también el chaval del juvenil José María Criado Marín 'May', que está ejercitándose con la primera plantilla de la Balona en pretemporada.

La delantera de la entidad que preside Raffaele Pandalone puso a prueba el pasado martes a los jugadores May y Dhin (jugador a prueba del Alhaurín), ante las molestias de Juan Delgado que le impidieron foguearse con el equipo, y no dejaron malas sensaciones. No obstante, es evidente que el club sondea el mercado para blindar un killer de referencia en la categoría, y que venga a mantener, e incluso mejorar, el nivel que pusieron muy alto la dupla Cuero-Stoichkov la última andadura.

La información emitida por Radio Marca Tenerife en su página web adelantó así: "Como ya contó esta emisora, el delantero, máximo goleador del 'B' la pasada temporada, quedó muy a disgusto al no contar para hacer la pretemporada con los mayores, por lo que solicitó salir a préstamo ante las diferentes ofertas que le han salido en Segunda B", explicó la emisora tinerfeña en su portal digital.

"En este sentido, y como ha podido saber Radio Marca, es la Balompédica Linense la entidad que está muy cerca de concretar la cesión del prometedor atacante chicharrero. Los andaluces, por tanto, estarían cercanos a llevarse a Giovanni cedido hasta final de temporada", advierte la sección insular de este medio.

El futbolista canario debutó en Segunda división con el equipo tinerfeño ante el UCAM Murcia en la temporada 2016/17, en su única experiencia en el balompié como profesional, aunque solo disputó unos minutos. El último curso fue el máximo artillero blanquiazul en el filial del CD Tenerife, realizando 13 goles en 25 encuentros en el grupo 12 de Tercera división y con el que se proclamó campeón de liga.

Su llegada se uniría a la de los dos exblaquiazules que ya trabajan con el Balompédica de Roger: el talavareno Sergio Rodríguez y el mediocentro canario recién incoporado el pasado lunes, Abel Suárez.