Dos goles de Juampe conducen al Europa de Rafa Escobar a la Supercopa de Gibraltar

Dos goles y una asistencia del tarifeño Juampe (ex de UD Los Barrios, Algeciras CF y Real Balompédica Linense) condujeron este miércoles al Europa FC de Rafa Escobar (ex Balona y Unión) a proclamarse campeón de la Supercopa de Gibraltar (Memorial Pepe Reyes) al imponerse el equipo verdinegro por 3-1 al Lincoln Red en un duelo que sen resolvió en la segunda parte y que estuvo marcado por la expulsión del meta del Lincoln Chino Goldwin en el 52', cuando el marcador aún señalaba empate a un tanto.

Tras un comienzo equilibrado Juampe abrió el marcador en el minuto 14' pero Etan Britto hizo la igualada en el 33' tras una muy buena jugada de Javi Añón (ex de la UD Los Barrios y Marbella FC).

En el 52' cambió el partido. La expulsión de Goldwin no solo dejó a su equipo con uno menos, sino que la correspondiente falta por tocar el balón con las manos fuera de su área permitió a Juampe hacer el 2-1 al ejecutar magistralmente un golpe franco.

A partir de se momento, con un hombre menos y con Lolo Soler (ex de la Balona) en el marco, el Lincoln ya no tuvo respuesta. El Europa enredó el partido, se jugó poco y las únicas ocasiones fueron de los verdinegros. La primera en el 69' no acabó en nada y la segunda, en el 78', dio pie al tercer gol, obra de Anthony Hernández tras pase de Juampe, que le garantizaba el tercer título consecutivo de esta competición, cuarto en sus cinco últimas ediciones.

Jugaron por el Europa: Christian Lopez; Jamie Bosio (Jaron Vinet, 64'), Ethan Jolley, Olmo, Sergio Sánchez; Jayce Olivero, Alejandro Carrascal, Anthony Hernandez (Michael Yome, 81'), Óscar Oliva, Juampe (Dylan Borge, 86') y Antonio Pino (Adrián Gallardo, 81')

Lo hicieron por el Lincoln: Goldwin, Ronan, Sargeant, Bernardo Lopes, Joseph Chipolina; Marcos Rosa, Yahaya, Javi Añón (Emmanuel Ocran, 78'), Fernando Carralero (Lolo Soler, 52'), Ethan Britto (Dylan Peacock, 83') y Kike Gómez (Liam Walker, 52').