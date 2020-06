Balona y Algeciras, en un grupo de andar por casa

Real Balompédica Linense y Algeciras Club de Fútbol se ven abocada a una temporada sencillamente diferente. Una andadura en la que lo importante no será aquello de llegar con opciones a las diez últimas jornadas, sino triunfar en las 18 primeras. Los equipos que acaben en las cinco primeras posiciones del grupo de diez de la primera fase podrán pelear por jugar en Segunda y tendrán plaza en la Liga-Pro (o Élite), la competición de nuevo cuño entre Segunda y Segunda B. En esa primera fase la Federación promete respetar la proximidad geográfica y los dos conjuntos campogibraltareños pueden encontrarse hasta otros cuatro equipos de la provincia de Cádiz.

La composición de los grupos de la Segunda B aún es una incógnita. Entre otras muchas cosas porque dependerá en buena medida de los play-off de ascenso de los equipos de la categoría de bronce y en Tercera.

Se acabaron los viajes interminables [y costosísimos]. Al menos durante la primera fase de la próxima temporada. El grupo de diez equipos (eufemísticamente llamado sub-grupo por los organismos oficiales) no obligará durante los cuatro primeros meses de competición a grandes desplazamientos a Algeciras y Balona.

Los que están y los que pueden unirse

En principio y en caso de mantenerse –como todo indica- los criterios de años anteriores, Balona y Algeciras saben que, además de enfrentarse entre sí en los clásicos, tendrán que visitar sin salir de la provincia a San Fernando, Cádiz B, Atlético Sanluqueño y quién sabe si al Xerez DFC (el de nuevo cuño), que es uno de los cuatro equipos del grupo X de Tercera que pugna por el ascenso a Segunda B.

Además está seguro en la relación de enemigos el Recreativo de Huelva como único representante onubense y el Sevilla Atlético, pero sin olvidar que una de las plazas vacantes pueden ocuparlas Betis Deportivo y CD Utrera, que se verán las caras en Marbella en la pelea por el salto de categoría. Esta temporada está garantizado que solo ascenderá un equipo por grupo.

Es decir que, a no ser que logre el ascenso el Ciudad de Lucena (bueno, o también, en ese caso junto al Córdoba), solo quedarán dos huecos en este grupo. A partir de ahí Mabella –en caso de no lograr subir a Segunda- e incluso los dos-tres equipos de la provincia de Badajoz –el de la capital si no sube, el Mérida y el Don Benito- completarán con casi total seguridad el cuadro... a no ser que la Española disponga otra cosa.