Álex Quintanilla (Nástic): "La Primera RFEF es atractiva, pero inviable en lo económico"

En sus conclusiones, carga duramente contra la RFEF, "que no puede ser patronal y federación de una competición profesional".

"Otros países tienen al menos tres categorías pro. Esta categoría es atractiva y debería tener una patronal que la rentabilizase. El proceso de profesionalización de la competición ya lo hizo LaLiga, Primera RFEF tendría que copiarlo y si no tiene capacidad o recursos apartarse cuanto antes. Afe y jugadores no nos hemos mojado. Ahora mismo nuestros salarios no están garantizados, no hay fondo de garantía”, finaliza.