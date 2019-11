La selección de Gibraltar disputa este viernes (20:45) en el Telia Parken Stadium de Copenhague su último partido como visitante en el grupo D de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2020. El combinado del Peñón visita a Dinamarca, que pelea por una plaza en la fase final, y cierra su participación el próximo lunes en el Victoria Stadium, a la misma hora, ante Suiza.

Gibraltar afronta estos dos últimos duelos condenada ya a finalizar como farolillo rojo de la clasificación, después de haber sumado cero puntos en seis partidos, en los que ha anotado dos goles y ha recibido 19. De hecho, en el compromiso contra Dinamarca como local ya perdió por cero-seis.

Este jueves, en la previa del duelo en Copenhague comparecieron en la rueda de prensa oficial tanto el entrenador, el uruguayo Julio Ribas, como el jugador Jayce Olivero. El entrenador apenas introdujo novedades en la lista de convocados para este doble compromiso.

El técnico del combinado de la Roca no se anduvo con rodeos: “Dinamarca es favorito y nuestro objetivo es trabajar para aprender mucho más y mejorar partido a partido…Cerramos el grupo ante Dinamarca y Suiza, dos equipos que se están jugando la clasificación junto a los irlandeses. Eso quiere decir que no darán facilidades, pero Gibraltar está progresando y para eso son estos partidos”.

A falta de dos jornadas Dinamarca está empatada a puntos (12) con Irlanda en la primera posición, si bien ha disputado un partido menos, por lo que necesita vencer a Gibraltar para jugársela a una carta el próximo lunes, precisamente en Dublín.

Como ya sucedió en la visita al Victora Stadium, el cuadro nórdico echa mano de toda su artillería con dos jugadores de LaLiga como el valencianista Daniel Wass y el delantero Martin Braithwaite, del Leganés. Entre los capitanes, el portero Kasper Schmeichel, campeón de la Premier con el Leicester, el exsevillista Kjaer, Delaney, del Dortmund o el gran talento del Tottenham Christian Eriksen, pretendido por el Real Madrid. La inclusión del centrocampista Christian Nørgaard (Brentford FC de la segunda categoría de Inglaterra) es la principal novedad