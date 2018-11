Bermúdez: "El fútbol volvió a ser injusto con mi equipo; Los Barrios no fue tan superior"

El técnico del Arcos CF, Pepe Bermúdez, consideró tras la derrota ante la Unión que "el fútbol volvió a ser injusto" con su equipo.

"El partido fue muy competido, contra un gran equipo como la UD Los Barrios. Quizá no estuvimos acertados”, dejó caer, “pero nos costó la vida crear peligro”, manifestó el preparador.

“Después de ir perdiendo conseguimos reponernos. Estamos jodidos, pero solo queda trabajar”, sostuvo.

“Perdimos de nuevo en casa, aunque lamentarse no vale de nada. Perdimos. Los Barrios hizo dos goles, merecidos o inmerecidos. La justicia en el fútbol no existe”, opinó. “Hay que asumirlo. No hay más. El que quiera ver otra cosa creo que se equivoca”, entendió el preparador arcense. “Creo que tampoco hicimos un partido para perder. Los Barrios no fue tan superior”, sentenció.