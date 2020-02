La Unión Deportiva Los Barrios volvió de su partido de este jueves contra el Xerez DFC con una derrota (1-0) y con la sensación de que el árbitro, el sevillano Luis Miguel Tejedo Gutiérrez, le había perjudicado al no concederle un gol fantasma en la primera mitad, cuando el resultado era aún de empate a cero. Los gualdiverdes sostienen que el balón superó la línea de meta, que el tanto debió subir al marcador y que eso hubiese cambiado el devenir de la contienda.

Cuando el partido rondaba la primera media hora y en la primera ocasión de los barreños, Javi Heranz se sacó un derechazo desde fuera del área que tocó primero en el palo derecho y luego en el izquierdo antes de salir repelido hacia las manos del portero xerecista, el exgualdiverde Camacho. Desde la grada dio la sensación de que el balón había entrado, y eso mismo reclamaron los gualdiverdes.

"Tuvimos un arbitraje que no vio un gol nuestro. Lo vio todo el mundo menos él (el árbitro) y el linier. No sé que hacen en el campo, la verdad. Fue una cosa de locos. Que no veas un gol que ha visto todo el estadio", sostuvo el técnico de la Unión, Loren Morón, en la rueda de prensa tras el partido en Chapín.

"A mí me pilló justamente en la esquina del área y además me lo reconocieron Álex Colorado, Camacho y todos los jugadores. Esto es no es una excusa. El resultado es el resultado. Pero la verdad es la verdad. El árbitro lo reconoció y me dijo que si se ha equivocado, se ha equivocado. Está en su derecho, pero nosotros estamos con la soga al cuello. Si encima nos quitan un gol, pues apaga y vámonos. No le quito mérito al Xerez DFC, pero el resultado, para mí, no es justo", añadió el marbellí.

El club ha difundido en sus redes sociales el vídeo del supuesto tanto, aunque es prácticamente imposible saber si el balón traspasó la línea o no.

📺 Así de espectacular fue el derechazo de @javiheranz que tras tocar en ambos palos entró pero el colegiado no lo apreció desde su posicion 👁️⚽🔰 pic.twitter.com/8XcP6F8loD — UD Los Barrios (@UDLosBarrios_es) February 28, 2020

Los barreños reciben este domingo (17:30) en el San Rafael al Antoniano de Lebrija.