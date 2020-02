Al Xerez Deportivo FC, el de nuevo cuño, le toca levantarse después de la dura derrota sufrida el pasado domingo en Lepe contra el San Roque, la más abultada de toda su historia (5-1), que cortaba una racha de tres victorias consecutivas. Pero como apenas ha habido tiempo para el duelo, el conjunto azulino tiene este jueves (20:30) una oportunidad de resarcirse aunque para ello precisa vencer a la UD Los Barrios. El duelo supone el enésimo reencuentro del meta local Camacho, Goma y del director deportivo Edu Villegas con el que fue su equipo.

Con dos partidos en menos de 72 horas, el preparador local Josu Uribe (que en su día reemplazó al exalgecirista García Tébar) planteará una serie de cambios para que el equipo afronte de la mejor manera tanto el choque contra Los Barrios como el del domingo en el San Juan Bosco frente al Utrera, otro de los aspirantes a entrar en la fase de ascenso y que arranca esta jornada a cuatro puntos de los azulinos.

Por este motivo, el técnico, que facilitará la lista de convocados este mismo jueves tras el entrenamiento que el equipo realizará en el Anexo de Chapín, podría dar descanso a jugadores con acumulación de minutos. Por el contrario que Zafra y Javi Casares, que han jugado menos, podrían salir de inicio. Es segura la vuelta de Álex Colorado, ausente en Lepe por sanción, al centro del campo, mientras que en el lateral derecho Marcelo podría suplir a Alain.

Uribe: "A Los Barrios le cuesta ganar, pero también cuesta ganarle"

Josu Uribe, técnico de los azulinos, que asegura que está solo “medio recuperado del batacazo” en Lepe entiende que el duelo con la UD Los Barrios es “una oportunidad fantástica” para resarcirse, aunque sin dejar de recalcar que el de la Villa es “un equipo al que cuesta ganarle”.

“Para ganar a Los Barrios hay que ir a muerte todos juntos, afición y equipo, porque nos jugamos un partido vital para jugar el 'play-off' y no va a ser fácil, porque aunque a Los Barrios le cueste ganar, también cuesta ganarle”, reflexiona. “Viene de empatar en Lucena y Loren [Morón] es un tipo que arma muy bien los equipos defensivamente. Nos vamos a encontrar un equipo muy fuerte detrás de balón y que no nos va a dar ninguna facilidad. Va a ser un partido exigente si no abrimos la lata pronto”.

“Conozco a Loren y sé qué nos vamos a encontrar”, insiste. “Hemos visto dos o tres partidos. Va a hacer su partido. Lo hizo en Lucena. Perdiendo 1-0, no se volvieron locos, esperaron su oportunidad y la tuvieron en el 90. Para nosotros los partidos en casa son vitales para poder meternos, venimos de equivocarnos, de hacer una segunda parte mala y tenemos que sacar el partido adelante y punto”.

“Ellos vendrán a replegar, defienden muy bien, defienden con mucha gente y esperar su oportunidad”, agrega el míster de los xerecistas. “Tienen gente para correr el contraataque. El día que fueron a Sevilla el Betis metió en el minuto uno y eso ayuda. Con el Lucena fue distinto, el Lucena metió, tuvo el 2-0, no lo hizo y ellos esperaron. El otro día con el Coria igual, ellos están cómodos en el alambre, defienden bien y hay que hacer cosas, tener paciencia, moverlos, estar juntos, tirar para adelante pero con cabeza. Tenemos posibilidades de sacarlo adelante y serían tres puntos que nos darían un empujón fantástico para plantarnos luego en Utrera"

Con respecto a la posible ansiedad de su equipo, señala: “Aquí pasamos de 'bum' a 'bum'. Hemos estado mal 35 minutos; pues ya está, corregirlo, seguir adelante y nada más. No volvernos locos. No éramos tan buenos después de las tres victorias consecutivas, ni por 30 minutos malos vamos a ser tan malos. Equilibrio. Les he dicho que no quieran ganar el partido a los cinco minutos, porque no va a ser así, porque este equipo no te deja. Van a venir a que no estemos cómodos, hay que estar tranquilos, darle ritmo e ir a por ellos. La vida cuando caes te da otra oportunidad y tenemos la posibilidad de resarcirnos”.