El Barcelona despide a García Pimienta como entrenador del filial de la Primera RFEF

El FC Barcelona ha despedido a Javier García Pimienta como entrenador del filial azulgrana, equipo que será rival del Algeciras CF y la Real Balompédica Linense la próxima temporada en el estreno de la Primera RFEF, en su grupo II.

La noticia ha cogido por sorpresa al barcelonismo ya que García Pimienta era un referente en la cantera del Barça, en la que estaba integrado desde 2001. El técnico tenía un año más de contrato y se daba por hecha su continuidad, sin embargo, el presidente, Joan Laporta, ha emprendido una remodelación integral de la estructura de la cantera que va a conllevar importantes cambios.

El ex de Can Barça y ex de la selección Sergi Barjuán es el mejor colocado para tomar el relevo del filial, según la mayoría de los medios catalanes. Nombres como los de Rafa Márquez o Víctor Valdés también están en la palestra de la renovación que contempla el máximo dirigente del Barcelona.