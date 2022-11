La ULB, obligada a no hacer concesiones al colista

La Unión Linense de Baloncesto (ULB) disputa este domingo (17:30) su segundo encuentro en La Línea de la presente temporada. Los albinegros regresan a casa, donde no juegan desde el 29 de octubre, para recibir al colista Benahavís -que aún no conoce la victoria- y sobre todo para hacerse fuerte en su pabellón, dado que los desplazamientos, como ya sucedió la pasada campaña, no son precisamente su fuerte. 🖥️ El partido se puede seguir en directo por este enlace: https://www.facebook.com/baloncesto.benahavis

Hablar de urgencias en la quinta jornada suena casi a disparate. Pero en una competición como la Liga EBA, con un sistema de competición muy particular, cualquier concesión a la parte alta de la tabla supone un riesgo. Y una ULB concebida para dar que hablar esta temporada acredita un 50% de victorias después de cuatro jornadas. Así que está obligada a vencer a Benahavís, que llega como colista.

Los albinegros reciben al conjunto malagueño a las 17:30 de este domingo, un horario muy poco habitual, condicionado por la celebración ayer de la primera ronda del Campeonato de España de judo en el pabellón de La Línea, el mismo acontecimiento que ha condicionado el final de su semana de entrenamientos.

El entrenador, Jesús Guti, no podrá contar en esta ocasión con Rubén Perea, que viene arrastrando problemas físicos desde pretemporada. El exterior barreño se someterá la próxima semana a nuevas pruebas, en la caseta existe el temor, fundado, de que sea baja para varias jornadas.

“No porque Benahavís sea el último hay que pensar que tendremos un partido tranquilo”, advierte el técnico de los linenses. “Tiene jugadores muy experimentados que nos lo van a poner difícil”.

“A nosotros no nos queda otra que hacernos fuerte en casa, que es donde solemos responder mejor, para no perder la estela de las primeras posiciones”, agrega.

Isma Torres, un ilustre con los visitantes

Por su parte Los Espartanos, como se conoce cariñosamente al conjunto de Banahavís, cuenta en sus filas con varios ilustres veteranos, aunque el que más está destacando es el pívot Isma Torres, que jugó en la temporada 2003-2004 para el extinto CB Los Barrios en LEB Oro.

También destacan otros como Francis Robles (que jugó en Zaragoza y Plasencia en LEB Oro), Adrián Mayor (Marbella LEB Plata) y Pedro López, internacional con España en los torneos 3x3.

Los malagueños, que recuperan a varios jugadores que venían atravesando molestias, buscan el primer triunfo del curso, pero no hay que perder de vista que a pesar de sus cuatro derrotas, siempre ha competido, con lo que busca un triunfo importante “tanto en lo clasificatorio como en lo animco” como refleja el propio club.

Rai Sánchez dirige una plantilla de la que forman parte los bases Alejandro Fidalgo, Pedro López, Daniel Fernández (Servigroup Benidorm - EBA E), Javier Luque (Unicaja Andalucía B - EBA D) y Adrián Mayor (CAB Estepona - EBA D). Como exteriores aparecen Víctor Chuka Anuebu (Novaschool) Fran Robles, Daniel Fernández Terrón y por dentro Alejandro Romero (Ulacia Zarautz - EBA A), José Antonio Muñoz (CP Mijas – Primera Nacional), Ivo Dimitrov e Isma Torres (Inactivo).

Los horarios y resultados de la quinta jornada en el grupo DA de la Liga EBA, así como la clasificación se pueden consultar en este enlace.