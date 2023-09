La linense Marta Pérez ficha por el Magec Tías de Lanzarote, de la Liga Femenina 2

La baloncestista linense Marta Pérez se ha incorporado al Magec Tías "Contra la Violencia de Género", conjunto de la isla canaria de Lanzarote que en la temporada 2023-24 militará en la Liga Femenina-2, el tercer nivel en el sistema de ligas de baloncesto femenino de España. En esa misma categoría compite otra jugadora de La Línea, María González, enrolada en el Maristas Coruña.

Marta Pérez, nacida el 8 de febrero de 2000 “es una jugadora que puede desempeñarse tanto como base como escolta, lo que la convierte en un activo valioso para el entrenador Jesús García y su equipo técnico”, explica el club en su nota de prensa.

La nueva integrante del Magec Tías es internacional con la selección de Gibraltar. Su llegada al equipo lanzaroteño se produce después de haber adquirido experiencia en la categoría, debutando en la Liga Femenina 2 en la temporada 2020/2021 con el CAB Estepona, antes de unirse al CB Almería y, más tarde, al CB Aridane de La Palma, al que llegó la temporada pasada con la competición ya en marcha.

Durante la temporada pasada, Marta Pérez participó en un total de 22 partidos entre el Aridane y el Almería, acumulando 134 puntos, 41 rebotes y 20 asistencias, demostrando su capacidad para contribuir en diferentes aspectos del juego. Su versatilidad en las posiciones exteriores será muy importante para el Magec Tías en la próxima temporada.

Marta Pérez, quien se define a sí misma como "una jugadora rápida, capaz de jugar en las tres posiciones de exteriores, pudiendo tanto subir la bola, correr al contrataque o tirar de tres", también se distingue fuera de la cancha por su espíritu de equipo y su actitud positiva. "Me encanta hacer grupo y aportar mucho buen rollo al equipo", comentó.

Sobre su rápido fichaje por el Magec Tías, Marta Pérez expresa: "Me llegó la noticia a finales de la semana pasada y la verdad es que Magec es un equipo que siempre me ha gustado mucho, y además ya he coincidido con algunas de las jugadoras con las que voy a compartir vestuario y me han hablado muy bien del club, así que no tuve que pensármelo mucho".

A pesar de incorporarse al equipo con poco tiempo de pretemporada, Marta Pérez ha estado trabajando incansablemente para ponerse al día. "He participado en los 3x3 de Herbalife, estuve 12 días en un torneo de pretemporada en Italia, y por último entrenando con el Xerez CB", señala la jugadora.

Marta Pérez augura una temporada emocionante para el Magec Tías y confía en que el equipo alcance todos sus objetivos. "Va a estar muy emocionante, tenemos nuevos equipos en el grupo con respecto al año pasado, así que se prevé un año muy chulo para cumplir todos los objetivos", concluye la jugadora, ansiosa por comenzar la nueva temporada con su equipo y dejar su huella en la Liga Femenina 2.